Caá Catí sólo elegirá concejales porque finalmente no reformará su Carta Magna

“Si bien presentamos el proyecto para reformar nuestra Carta Orgánica, no se logró el aval de la mayoría en el Concejo. Quienes no lo hicieron fundamentaron que consideraban que no tendrían suficiente tiempo para analizar los puntos para modificar”, expresó el intendente de Caá Catí, Jorge Meza, al ser consultado por El Litoral.

En tanto, añadió que “veremos si es posible hacerlo en octubre, si no habrá que esperar un poco más”. No obstante, en la comuna igual se elegirán cargos locales ya que se renuevan tres bancas en el recinto local. “Nosotros vamos con el Frente Guazú que está conformado por 15 partidos y postulamos a Alicia Romero, Mariel Méndez y Soledad Enrique”, precisó Meza.

Mientras que, según lo indicado por redes sociales, los demás candidatos son Alejandro Villalba y Juana Trejo (Aliados por el Pueblo), Rolando Esquivel y Karen Coviello (FPV) y Rufino Ramírez y Lucrecia Almirón (Adelante Caá Catí).