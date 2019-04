San Patricio sorprendió a Taragüy y se llevó el triunfo

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

Una gran producción colectiva, en la que se destacó el trabajo de los delanteros, le permitió a San Patricio conseguir el triunfo frente a Taragüy por 22 a 18 en uno de los cotejos que se disputaron ayer por la sexta fecha del torneo Regional NEA de rugby.

El Rojinegro sorprendió con su nivel de juego. Hace una semana había sido vapuleado por Curne (derrota 61 a 22), pero en la víspera cambió de actitud, trabajó muy bien defensivamente y golpeó en los momentos justos.

En tanto, Taragüy tuvo una tarde floja. Se vio obligado a jugar sin la pelota, fue sometido en la lucha entre los delanteros y recién en el cierre del partido logró reaccionar (quedó cuatro puntos abajo) y le puso una carga emotiva al cierre del cotejo.

En el arranque del partido, Taragüy se adelantó en el marcador con dos penales anotados por Tomás Benítez Hardoy; sin embargo, ni siquiera en esos 10 minutos, pudo imponer su estilo de juego. El pack de San Patricio marcó el rumbo del encuentro. Se hizo fuerte en las formaciones fijas y realizó un gran trabajo en la recuperación de las pelotas sueltas. En esa labor fue importante el trabajo de la tercera línea que, además de la excelente cobertura, atacó y generó espacios para profundizar los ataques.

El primer try (anotado por Hugo Sandoval) se originó en un maul. Carlos González Bámbula quebró la defensa por el medio de esa formación y después la pelota llegó a una punta.

La segunda conquista fue producto de una pelota recuperada, varias fases de ataque y definición de Marcelo González, un primera línea.

En tanto que un contraatque de toda la cancha, cuando San Patricio tenía un jugador menos por amonestación de Acevedo, terminó con Facundo Gilocchi en el ingoal contrario.

Durante los instantes iniciales del complemento, San Patricio llegó a otra anotación. Fue por un try penal después de hacerse fuerte en un scrum que empujó varias veces provocando infracciones. Así, el marcador quedó 22 a 6 favorable a la visita que siguió atacando, pero ya sin poder de resolución.

El despertar de Taragüy se dio al promediar la etapa. La reacción fue producto de desplegar el juego, atacar desde todos los sectores y aprovechar la velocidad de sus tres cuartos donde sobresalió Joaquín De la Torre que desniveló por la punta izquierda para llegar dos veces al try, uno de ellos convertidos por Benítez Hardoy.

La diferencia se achicó a 4 (18-22) con unos diez minutos por jugar. Taragüy insistió con la misma fórmula y San Patricio se redobló para marcar y llevar el desarrollo del partido al campo rival.

En una semana, San Patricio mostró dos caras. Frente a Curne fue un equipo sin consistencia. Mientras que ayer, ganó con un rendimiento que le permite ilusionarse con luchar más arriba en las posiciones.

Triunfo de Curne

Sin sobresaltos fue el triunfo que logró en el clásico chaqueño Curne sobre Regatas Resistencia, 47 a 3. De esta forma, el equipo universitario sigue como único puntero con 28 puntos, mientras que Taragüy continúa como escolta con 23.

Para hoy

La sexta se completará esta tarde con la disputa de dos cotejos. En Corrientes, Aranduroga recibirá la visita de Aguará, mientras que en Resistencia Sixty hará lo propio con Capri. Los dos encuentros darán inicio a las 16.15.