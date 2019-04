Predominan en las listas legislativas candidatos con más de 10 años en el poder

Los dos principales frentes electorales que se distribuirán las 20 bancas legislativas el 2 de junio tienen candidatos con más de 10 años en el poder. De las ocho opciones electorales, seis tienen en sus grillas postulantes con una larga estadía en la función pública. Además abundan los familiares, hermanos, cuñados, hijos y sobrinos.

El que se lleva todos los laureles es la alianza gobernante Encuentro por Corrientes con candidatos de peso como Pedro “Perucho” Cassani, que va por su quinto mandato y que preside la Cámara de Diputados hace 9 años.

Cassani acaba de cumplir 59 años. Es diputado desde 2003 hasta la actualidad, es decir hace 16 años, va por su quinto mandato, y logrará llegar a los 20 como legislador. Todo un récord.

En la vereda de enfrente, algo más joven, César Acevedo irá por su reelección en Diputados y encabezará la grilla del Frente para la Victoria. El peronista tiene apenas 41 años, pero fue 8 años intendente de Mantilla y 4 años legislador. Es decir 12 años como funcionario público y logrará que sean 16.

El segundo candidato a diputado en la lista de ECO no es la excepción. El radical Norberto Ast, actual presidente del Concejo Deliberante de Capital tiene 58 años y 16 en la función pública. Fue concejal desde 2003 hasta 2011, con un interregno de 4 años, en los que se desempeñó como subsecretario general de la Gobernación. Volvió a la banca en 2015. Alcanzará los 20 años en la función pública una vez que asuma y complete su mandato como diputado provincial.

La segunda candidata del Frente para la Victoria es Alicia Meixner, hija de Ernesto Meixner, actual diputado y ex viceintendente de Carlos Mauricio Espínola. Alicia tiene 43 años y fue subsecretaria de Descentralización y Participación Ciudadana, por 4 años.

Una coincidencia entre ambos frentes es que el tercer espacio es ocupado por alguien de Mercedes. En ECO, Mariel Meza, una radical que es concejala desde 2011, y en el FPV, Marcos Otaño, un dirigente que ocupa cargos públicos desde 2013, de la línea de Cambio Solidario, de Víctor Cemborain.

El cuarto lugar de la alianza gobernante es para un conocido: Javier Saez, cuñado del actual senador nacional, ex vicegobernador, Pedro Braillard Poccard. Cumplirá 43 años en diciembre y hace 8 años es funcionario público. Fue concejal desde 2011-2015 y desde entonces diputado. Irá por los 12 años en la función pública.

En el FPV, la cuarta candidata es Silvana Cabrera, de 38 años, capitalina. Milita en La Cámpora desde su creación.

La alianza gobernante se lleva otro récord en el quinto lugar: el diputado Héctor López irá por su cuarto mandato. Es legislador desde 2007. Tiene 12 años en la banca y va por 16.

La quinta candidata del FPV también es conocida: Miriam Sosa. Actual concejala. Ex Subsecretaria de Políticas Sociales (2013-2015).

La sexta candidata de ECO es una dirigente de raíces políticas: María del Carmen Pérez Duarte, de Encuentro Liberal. Actual subsecretaria de gestión sanitaria. Su padre fue diputado provincial.

El séptimo candidato radical es el ministro secretario general de la gobernación: el montecasereño Juan Carlos Alvarez. Tiene 42 años y desde 2009 se desempeñó como secretario privado del gobernador Ricardo Colombi. En 2017 asumió como ministro.

También el séptimo postulante del FPV es un viejo conocido: el autonomista Raúl Alfonzo, que fue diputado de 2013 a 2017.

El octavo lugar en la grilla de ECO podría considerarse una excepción: Francisco Podestá de Proyecto Corrientes. Llegó a la función pública de la mano del vicegobernador Gustavo Canteros, en 2013.

El noveno lugar de la grilla fue para Noelia Bazzi Vitarello, la hija de Miguel Bassi, funcionario radical.

El décimo lugar es para otro conocido: el liberal Eduardo Hardoy, quien fuera en 2012 el primer ministro de Justicia, luego de la división del Ministerio de Gobierno y Justicia.

El onceavo lugar en la grilla oficialista es para otra conocida: Lorena Lazaroff, interventora del Instituto de Previsión Social (IPS), desde 2015.

El doceavo candidato es para el ex diputado del PJ, Víctor Hugo Vallejos, hoy representante del espacio Norte Grande.

Unidad Correntina

En la grilla de Unidad Correntina, el espacio conformado por los intendentes peronistas, lleva entre sus filas a Sonia López, quien fue convencional constituyente, funcionaria de Camau Espínola y diputada provincial. Una década en el poder.

Juntos Podemos

La alianza conformada por Crecer con Todos, Nuestra Causa y Es Posible, lleva como primer candidato a Angel Rodríguez quien fue diputado provincial durante 6 años.

Las excepciones

Alternativa Federal y el partido debutante, Ciudadanos a Gobernar tienen candidatos a diputados que no han pasado por la función pública.

Senadores

La situación no es muy diferente en la grilla de candidatos a senadores.

En ECO, Enrique Vaz Torres, fue ministro de Hacienda hasta 2018 y por más de 13 años. Ocupó cargos municipales en la ciudad de Gobernador Virasoro de donde es oriundo. Por ejemplo, fue concejal a finales de la década de 1990.

El segundo lugar es para otro conocido: el actual intendente de Mocoretá, Henry Fick, que ya fue electo senador en 2013 y abandonó su escaño en 2017, para dejarle el lugar a Rubén Suarez, de UTA.

La tercera candidata también es conocida: Graciela Rodríguez fue diputada en 2005 y actual senadora. Está en la función pública hace más de 13 años.

El cuarto candidato, Diógones González, forma parte del gabinete provincial.

En el Frente para la Victoria (FpV), Martín Barrionuevo, es diputado y antes fue funcionario municipal de Camau Espínola. Hace 8 años ocupa cargos públicos y va por 14.

En la grilla de Unidad Corrientes, José Sananez, es el intendente en Santa Lucía hace 6 años.

En la alianza Juntos Podemos, Alejandro Karlen, es parlamentario del Mercosur desde 2015. En el frente Avancemos, Eugenio Nito Artaza fue senador nacional 6 años y Cecilia Gortaria, fue subsecretaria de seguridad y diputada provincial. Gabriel Romero fue 8 años concejal por Capital.

En cuanto, a la alianza Alternativa Federal, Germán Braillard Poccard es concejal de Capital y antes fue director de Asuntos Internacionales del Senado. Es sobrino de Pedro Braillard Poccard.

(JAG)