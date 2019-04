“Esto no está terminado”, dijo Andrada

El técnico de Desamparados, Víctor Andrada, se mostró “satisfecho y contento con el orden táctico” exhibido por el equipo a partir de la expulsión de Nicolás Sottile, al tiempo que manifestó que “todavía no está todo dicho, esto no está terminado, porque enfrente tenemos un buen equipo”.

El entrenador precisó que cuando quedaron en inferioridad numérica el partido se hizo “muy cuesta arriba, pero me quedé satisfecho y contento con el orden táctico que tuvo el equipo”.

“En el primer tiempo íbamos a cambiar (de esquema), pero vimos que estábamos muy bien, achicamos un poco la mitad de la cancha, los que estaban de extremos los pusimos un poco más cerca de Jofre y Solís, y en el segundo tiempo hicimos dos cambios importantes: entraron muy bien Sánchez y Fondacaro, armamos dos líneas de cuatro, con dos de punta”, explicó.

A pesar del empate rescatado en Corrientes y que su equipo va a definir la serie como local, Andrada opinó: “Todavía no está nada dicho, esto no está terminado. Enfrente tenemos un buen equipo, con jugadores de experiencia. Esperamos hacer un buen partido (en San Juan) y poder pasar”.

Ampliando sus conceptos, dijo que “vamos a tener que salir a proponer, somos conscientes que tenemos que ir a buscar el partido, pero también tenemos que ser inteligentes, ser pacientes pero no valientes, y saber que contamos con noventa minutos para pasar a la siguiente fase, que depende exclusivamente de nosotros”.

“Sabemos que los extremos de Boca (Unidos) son rapidísimos. Vamos a arrancar con un esquema, y de acuerdo al resultado podemos cambiar”, expresó finalmente Andrada.