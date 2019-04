Un camión con 6 mil kilos de carne chocó y volcó en la Panamericana

Tres personas resultaron heridas en la localidad bonaerense de Boulogne, partido de San Isidro, cuando un camión frigorífico chocó contra un auto que estaba detenido en el medio de la Panamericana, impactó contra los bloques de cemento que separan ambas manos y luego volcó sobre la autopista.

El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de este Viernes Santo a la altura de la calle Thames, sentido a Capital Federal, cuando el conductor del camión, que transportaba 6 toneladas de carne, no logró esquivar al Chevrolet Celta que se encontraba detenido en uno de los carriles del medio.

Según personal de Ausol, el camión circulaba a 90 km/h por el medio de la autovía cuando los vehículos de ese porte solo están habilitados a hacerlo por los carriles de la derecha. Tras el impacto, el auto fue desplazado unos 100 metros.

Todo indica que los motivos por el cual el conductor del Celta decidió estacionarse sobre la autovía se deben a que se quedó dormido. Los investigadores sospechan que estaba alcoholizado.

Ni siquiera atinó a poner las balizas para alertar a los demás automovilistas de la maniobra que había realizado, motivo por el cual no fue advertido por el conductor del camión y se lo llevó por delante.

"Nos enteramos por las cámaras de seguridad de la autopista. Estaba detenido sobre la traza y se lo lleva por delante el camión que iba hacia Capital.

El hombre estaba inconsciente y muy lastimado cuando fue rescatado", aseguraron los empleados de Ausol que se desplazaron hasta el lugar para atender el incidente.

Además del conductor del Celta, los dos hombres que iban a bordo del camión resultaron heridos y fueron trasladados al hospital de San Isidro. Tras ser examinados, los empleados del frigorífico fueron dados de alta a media mañana.

Cerca de las 8.30, personal del frigorífico se hizo presente en el lugar con otro camión para trasladar la carne que transportaba el vehículo que volcó.

La mercadería, que venía desde el partido bonaerense de Navarro para ser repartida en distintas carnicerías de San Isidro, está valuada en un millón de pesos.

Según informó uno de los trabajadores a la prensa, las medias reses pesan unos 100 kilos aproximadamente y se encuentran en perfecto estado ya que no se perdió la cadena de frío tras el impacto.

Es que la caja del camión quedó intacta tras el choque y sus puertas permanecieron cerradas en todo momento.