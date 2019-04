Alistan la visita a Corrientes del candidato a presidente Gómez Centurión

El precandidato a presidente de la Nación por el espacio Nos, Juan José Gómez Centurión, alista una visita a Corrientes que podría realizarse en mayo próximo, según anticiparon a El Litoral desde el sector que apoya al ex director de la Aduana Nacional.

El ex militar, veterano de Malvinas, quien fuera funcionario de Mauricio Macri durante su segundo mandato como jefe de Gobierno Porteño, abandonó Cambiemos para avanzar con su propio sello: Nos. El nombre refiere al Preámbulo de la Constitución Argentina.

Si bien aún no se ha confirmado una agenda en Corrientes, se prevé que el postulante a ocupar el sillón de Rivadavia, solicite una audiencia con el arzobispo, monseñor Andrés Stanovnik y no se descartan encuentros con otros referentes religiosos. Su espacio político está muy vinculado al ideario provida. Su plataforma promueve: “No al aborto, sí a las dos vidas desde su concepción”.

“Dios es fuente de toda razón y justicia”, es uno de los ejes de campaña, según expresaron los organizadores de la visita de Gómez Centurión. El ex carapintada buscará competir en las generales de octubre por las Presidenciales.

El espacio político, conservador en su ideario, alienta en materia económica al “regreso a la Argentina como potencia”, agroexportadora pero también industrial. También manifiestan la necesidad de mejorar la política en materia de defensa nacional, y un compromiso mayor en la lucha contra el narcotráfico. A su vez, proponen “la abolición de la corrupción”, según informaron.

Gómez Centurión es cercano a la ex diputada nacional Cynthia Hotton, de Valores para mi País, quien se había pronunciado en contra del matrimonio igualitario y, recientemente, encabezó una cruzada en contra del proyecto de legalización del aborto.

Claramente, desde el espacio apuntan al voto de la centro-derecha y allanan el camino para, con el apoyo de grupos religiosos, intentar capitalizar en territorio argentino el fenómeno Jair Bolsonaro de Brasil, quien llegó a la presidencia.