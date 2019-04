Nuevo local con variedad y atención las 24 horas

En una época donde la crisis económica atenta contra la inversión, Iván Romero y su hermano, propietarios de la franquicia de Medialunas Calentitas en la ciudad de Corrientes, abrieron un nuevo local con más capacidad y comodidad para los clientes; además de contar con nuevos productos para todo tipo de público.

Recientemente, El Litoral se acercó hasta el negocio ubicado en Carlos Pellegrini 1071 y dialogó con Iván Romero, quien brindó detalles sobre esta inversión comercial.

— ¿Cuáles son las expectativas con el nuevo local?

— Nosotros contamos con una clientela fija y nuestra intención es ampliar el público, por ese motivo incorporamos opciones saludables como comidas fit, celíacas y veganas. También aumentamos las propuestas para el almuerzo y cena con platos de pastas, carnes, distintas ensaladas, pizzas y milanesas. Otro cambio es la extensión de los días y horarios de atención, ahora trabajamos todos los días las 24 horas.

— ¿Por qué decidieron ampliar el local durante la difícil etapa que atraviesa el país?

— Es un poco de riesgo empresarial, pero son inversiones que se llevan adelante para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Se trata de creer en lo que uno está haciendo y si uno hace las cosas bien, el público responde.

— ¿Qué ofrecen al público?

— Nuestro producto estrella son las medialunas calentitas, que es una receta original traída de Punta del Este y es 100 por ciento artesanal. Siempre digo que somos como el “Netflix de las medialunas” porque a medida que nos van pidiendo, se cocinan en el momento y eso hace que se mantenga la frescura y el sabor que nos caracteriza.

— ¿Cuáles son las ventajas del local que inauguraron?

— Además de tener una instalación amplia y cómoda para nuestros clientes, también contamos con un segundo piso. Tenemos una demanda constante de pedidos de cumpleaños o para los estudiantes que salen del colegio y quieren merendar con amigos. Entonces, decidimos instalar un salón exclusivo para reservas con una capacidad de 24 personas.

El patio se inaugurará muy pronto y va de la mano con la atención de 24 horas. Queremos que por la noche sea un local más cervecero y a la mañana se pueda tomar un buen café.

— Otra incorporación es el café de especialidad, ¿de qué trata?

— El café que trabajamos es cosechado en altura y 100 por ciento arábica. Es un proceso artesanal de extracción del café que tiene la particularidad de pasar pocos días desde que se tuesta hasta que llega este producto a la taza.

Eso hace la diferencia entre lo industrial y lo artesanal.

— ¿Cuáles son los nuevos espacios y capacidad del local?

— El antiguo local tenía una capacidad para 50 personas, actualmente contamos con 70 lugares en la planta baja y 24 en la parte superior. Estimamos que el patio contará con un espacio para 70 comensales, aproximadamente.

— ¿De qué se trata las nuevas opciones veggie?

— Nosotros no contamos con platos puntuales, pero incorporamos a nuestro menú nuevas opciones como un café con leche de almendras. Tratamos de ser lo más inclusivos posible.

— Otra de las grandes cualidades del nuevo local son los cambiadores de bebés en el baño de hombres, ¿nos puede dar una referencia al respecto?

— Mi hermano y yo somos padres y nos parecía correcto poner un cambiador de bebé en el baño de hombres, ya que siempre se encuentra en el de mujeres. Cuando incorporamos esta iniciativa, tuvimos una buena recepción por parte del público y muchas personas nos felicitaron.

— Teniendo en cuenta que cuentan con un amplio marco de público, ¿cómo hacen para cumplir con la variedad de demandas?

— Dependiendo de la hora tenemos un público muy diverso como estudiantes de los colegios, profesionales o familias enteras, pero lo que nos diferencia es el hecho de ofrecer la mejor calidad y variedad de productos en la mesa.

— ¿Qué destacan los clientes sobre su local?

— La atención y la calidad de los productos son los puntos más destacables. Nos importa mantener la calidad; además, hay que destacar que nuestro personal trabaja muy bien para que el pedido del cliente llegue rápido y de la mejor manera a la mesa. De todas formas, para mantener la excelente atención tuvimos que incorporar más trabajadores.

— ¿Cómo hacen para ofrecer un servicio las 24 horas?

— Es una nueva apuesta y brindamos productos que se puedan consumir las 24 horas, desde medialunas hasta una pizza, que puede consumirse a las 3 de la mañana. No lo analizamos desde el punto de vista de la rentabilidad, sino del servicio. En el local anterior teníamos la carencia de que si una persona quería tomar un café a las 3 de la tarde, no lo podía hacer. Por ese motivo, pensamos tener un lugar donde los clientes tengan la seguridad de que pueden comer la madrugada, a la siesta o disfrutar un almuerzo un sábado o domingo. La finalidad del nuevo servicio es abarcar todo tipo de público.