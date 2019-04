La Mariño proyectará hoy “Cafarnaum”

El Cine café debate de la Biblioteca Mariño proyectará hoy a las 21 la película libanesa “Cafarnaum”, dirigida por Nadine Labaki (“Caramel”) e interpretada por Zaain al Rafeea y Yordaos Shiferaw.

La película cuenta que Zain, un niño de 12 años, declara ante el Juez. ¿Por qué has demandado a tus propios padres?. Por darme la vida.

Es indudable la capacidad de la directora de dar con la tecla adecuada. Para algunos críticos, esta es la mejor película de habla no inglesa de 2018, ya que no sólo aborda la temática de la pobreza, el aislamiento, la promiscuidad, la falta de inclusión y el comportamiento inhumano como eje central del conflicto, sino que el contundente guión está desarrollado a un ritmo desenfrenado y destinado directamente a la consciencia de seres humanos encarcelados en un mundo injusto.