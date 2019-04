Agilizan mecanismos para preservación del sitio de Memoria del ex R9

Sitios de Memoria de la Nación y el Archivo Nacional de la Memoria agilizan mecanismos de preservación del sitio de memoria del ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes y solicitaron documentaciones al Plan Belgrano, luego de que ese sector de la ciudad haya sido incluido en el programa de desarrollo inmobiliario de la costa del Paraná.

Por su parte, la asociación civil del Espacio de Memoria del ex R 9 expresó su inquietud ante las gestiones por el uso del terreno y las edificaciones alcanzados por la ley 26.691 y manifiesta su acompañamiento a las medidas asumidas por el Archivo para la preservación, puesta en valor y conservación del ex centro clandestino de detención y exterminio que la dictadura cívico militar montó en el regimiento correntino.

Esta asociación civil en los próximos días será parte de una recorrida por el regimiento que emprenderá el director nacional de Sitios de Memoria, Ariel Gomplewicz, en el marco de la agilización de gestiones tendientes a preservar los inmuebles, sobre los cuales está vigente una medida cautelar.

El objetivo de la cautelar es, no sólo preservar esa fuente de pruebas sobre lo ocurrido durante la dictadura, sino también proporcionar evidencias clave para el próximo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Corrientes por la denominada causa “Séptima Brigada” (Expte. 460/06 Mechulan, José Emilio).

Vale señalar, en marzo pasado la asociación civil se entrevistó en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con el director Nacional de Sitios de Memoria, para transmitir las inquietudes de las organizaciones de DD.HH. de Corrientes por la preservación del ex regimiento en relación con el Plan Costero.

Previamente el Archivo requirió al Plan Belgrano la documentación respectiva al concurso de ideas para la intervención urbanística en la ribera correntina, trámite en el que puso de manifiesto que “cualquier alteración o modificación a llevarse a cabo en el predio pone en peligro la intangibilidad de la prueba material y su aporte como evidencia de los crímenes allí cometidos”.

Al tiempo que también ese organismo estatal de Derechos Humanos dio intervención a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, para que se expida.