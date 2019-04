El caso D’Alessio da un giro hacia una trama de lavado

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla abrió ayer una investigación por presunto “lavado de activos” al detectar millonarias transacciones en el exterior por parte del detenido falso abogado Marcelo D’Alessio y otros implicados en una causa por extorsión.

El magistrado requirió colaboración a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) en la pesquisa y remarcó que “no puede descartarse que los millonarios montos dinerarios que son objeto de estas maniobras financieras pudieran tener origen en algunas de las actividades ilícitas que se encuentran siendo investigadas”, según la resolución a la que accedió Télam.

Ramos Padilla resolvió abrir una investigación por estos hechos, pidió al fiscal de Dolores Juan Pablo Curi que dictamine si corresponde impulsarla y dio vista a la Procelac.

La investigación se abrió a raíz del “historial de conversaciones a través de la aplicación WhatsApp de un grupo de chat denominado ‘Buenos Aires’, el cual se hallaba registrado en uno de los aparatos celulares utilizados por Marcelo D’Alessio y del que participaban, además de este imputado, Ricardo Bogoliuk y dos personas más -que identificaremos aquí como Pablo B. y Marcelo G.-”, refirió el juez.

“No puede descartarse que los millonarios montos dinerarios que son objeto de estas maniobras financieras pudieran tener -a su vez origen en algunas de las actividades ilícitas que ya se encuentran siendo investigadas con el debido impulso fiscal de la acción penal, verbigracia, actividades de inteligencia criminal relacionadas con el narcotráfico- lo que podría configurar eventualmente el delito de lavado de activos de origen ilícito”, agregó.

El grupo “habría obtenido aproximadamente en el mes de marzo de 2018 una licencia para efectuar operaciones off shore utilizando como base para ello una filial del Foreign Forance Bank en Anoujan, Islas Comores”.

En la investigación, además apuntó a “la realización de movimientos por millonarios montos de dinero a nivel internacional mediante transacciones no registradas en el sistema bancario con el fin de cobrar una comisión porcentual”.

El juez se refirió a D’Alessio, al también detenido ex comisario bonaerense Ricardo Bogoliuk y a otras dos personas aún no identificadas. “A lo largo de las conversaciones mantenidas durante las operaciones, podemos conocer información sobre la operatoria, intermediarios intervinientes, información requerida y cuáles son los escollos con los que se van encontrando y las tensiones que se generan entre los integrantes del grupo ante las demoras o sucesos inesperados”, sostuvo.