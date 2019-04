Payes: “Queremos trabajar desde los problemas de la gente”

Mario Payes, es uno de los candidatos a concejal por el frente Junto Podemos, dialogó con un medio radial y buscó diferenciarse, al señalar “queremos trabajar desde los problemas de la gente y no hablar desde el chicaneo o promesas”.

“La ciudad está pasando por un momento muy difícil, todos los problemas están acentuados como la semaforización desincronizada, los bacheos y las promesas incumplidas”, señaló, además de precisar también la prestación del servicio de transporte público, el estado de las calles de tierra y el “fracaso del Plan Hídrico” que según dijo “tiene responsabilidad tanto el oficialismo como la oposición”.

“No venimos para ser una oposición obstructiva, queremos aportar. Lo más urgente es el Plan Hídrico, no sólo el entubado, es difícil solucionar el problema, pero me interesa trabajar con la Unne, que tiene ingenieros y aportar. El correntino necesita que le digan la verdad, si se puede o no solucionar”, sostuvo.