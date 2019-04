Para Scioli, a Cristina Fernández "algunos pibes le llenaban la cabeza en mi contra"

En declaraciones a radio Con Vos, Scioli ratificó que competirá en las PASO del frente electoral que conforme el PJ aunque se presente como candidata la senadora Fernández de Kirchner y recordó cómo era su relación cuando la jefa de Unidad Ciudadana era presidenta.

“El vínculo era institucional porque ella era la Presidenta y yo era el gobernador bonaerense y, en algunos momentos, las circunstancias hacían que tengamos conversaciones en privado que se daban con mucho respeto, sinceridad y focalizados en los temas de la Provincia porque a veces había muchas tensiones entre la Nación y la provincia de Buenos Aires”, contó.

Y, en ese marco, remató: “Creo que posiblemente alguno de los pibes le llenaba la cabeza a Cristina”.

Luego recordó una charla con la ex mandataria sobre la desconfianza que existía sobre su lealtad política cuando, rememoró: “Un día conversando le dije: ‘Hay algo que no entiendo. Por un lado, Néstor (Kirchner) y vos me confiaron las más altas responsabilidades y, por otro lado, siento que hay una permanente desconfianza por algunas decisiones que se van tomando".

"Me contestó que ‘a veces puede haber malos entendidos’”, acotó el ex gobernador.

Consultado sobre por qué la gente debería votarlo en las elecciones presidenciales, dijo: “Porque soy el que la tengo más clara, porque anticipe esta crisis de Cambiemos en su momento y tengo un programa de desarrollo del país que tiene soluciones de fondo”.

Luego, Scioli visitó el club Colón de la ciudad bonaerense de Luján, donde manifestó: “En diciembre va a ganar la gente, cuando cambie este modelo de ajuste por otro de expansión de la economía y desarrollo productivo”.

