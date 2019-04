Modificaron el mecanismo de cálculo del megavatio para el pago de regalías

Se modificó el mecanismo mediante el cual se calculaban los valores de megavatios que se debían pagar por las regalías de Salto Grande y Yacyretá. En Entre Ríos la noticia se conoció hace unos días. En Corrientes, lo reveló el gobernador Gustavo Valdés.

La Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la Nación estableció una nueva modalidad de remuneración para todas las centrales de generación de energía eléctrica del Mercado Eléctrico Mayorista Argentina. La noticia se conoció esta semana.

En el caso de las centrales hidráulicas binacionales, a partir de la Resolución SRRyME Nº 01/19 se establece un nuevo mecanismo para remunerar, tanto la energía como la potencia, “como consecuencia de la gestión que desde el 2016 venía realizando la Delegación Argentina ante las autoridades nacionales y que implica un significativo beneficio para Salto Grande”, remarca la información oficial.

De esta manera, con esta nueva modalidad de remuneración se otorga mayor preponderancia al pago de la potencia, a diferencia de la anterior, donde la mayor parte de la remuneración correspondía a la energía generada.

La actual gestión nacional duplicó en 2018 el valor de generación de la energía de la represa de Salto Grande, que repercute en el cálculo de regalías y excedentes que en parte recibe Corrientes.

Las regalías aumentaron a $480 por el valor del megavatio/hora. El gobernador, Gustavo Valdés, había dicho que debían costar $2.400. Si se avanza en el acuerdo anunciado por el propio mandatario, con un valor de 50 dólares por megavatio, se cumpliría el anhelo correntino.

Valdés había reiterado que continuará con los reclamos a la Nación por el pago de las regalías de Yacyretá y Salto Grande para Corrientes. “Los valores de las regalías deben actualizarse, hoy están 240 pesos cuando en realidad deben estar a 2.400 pesos; es decir, nos deben 10 veces más de regalías y no vamos a claudicar en ese reclamo”, había afirmado.

“Por eso vengo reclamando lo que legítimamente nos corresponde, necesitamos que el Gobierno nacional reconozca a los correntinos las regalías y los excedentes de Salto Grande y la represa de Yacyretá”, había dicho.

“La Constitución Nacional del 94 fue clara: los recursos naturales son de las provincias, por eso nos tienen que pagar una reparación justa, así como Cammesa nos cobra al día, es necesario que se actualicen los precios del valor spot de la energía por el que se calculan las regalías de Yacyretá y Salto Grande, de manera que todo el departamento de Curuzú Cuatiá pueda tener los recursos necesarios para desarrollarse”, había señalado.

El miércoles en un acto en Mocoretá explicó: “Los anteriores gobiernos nacionales no nos reconocían las regalías, por eso mi compromiso es pelear por las mismas y tengo que reconocer que ahora, con un gobierno afín, me dijeron la primera vez que lo planteé, que no era posible, pero no me quedé callado y ahora estamos cerca de llegar a un acuerdo”.

“Ahora nos van a reconocer 50 dólares por megavatio y antes nos decían que valía sólo 4 dólares”, confirmó.

“Nos van a pagar a los correntinos lo que nos corresponde, porque no se puede anteponer los colores políticos sobre los intereses supremos de los correntinos”, agregó.