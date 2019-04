Bortolín destacó el trabajo colectivo en su buen momento

Mercedes se convirtió en una fortaleza durante la presente Liga Nacional de Básquetbol. El pasado viernes 26, Comunicaciones superó a Olímpico de La Banda 94 a 70 logrando su undécimo triunfo consecutivo como local y el número 15 de 17 disputados en su cancha. En la oportunidad, la figura del encuentro fue Matías Bortolín que terminó con 23 puntos y 11 rebotes, haciendo olvidar la ausencia de Robert Battle que ya no jugará en la presente temporada por lesión.

“Creo que hicimos un partido casi perfecto contra Olímpico, salvo por el inicio del primer cuarto y dos minutos en otro pasaje del partido, después fuimos superiores en casi todo el juego”, comentó el interno nacido en Córdoba.

“La verdad es que cada vez me siento más cómodo con lo que me piden: cortinar, rolar y que mis compañeros me encuentren abajo del aro y eso lo estoy aprovechando. En eso cada vez me estoy haciendo más fuerte”, agregó el jugador que ahora es el pivote inicial del equipo.

El interno hizo referencia a la situación que se generó a partir de la lesión de Battle. “Es una macana lo de Robert pero bueno, cada vez que alguien estuvo lesionado o algún compañero no pudo estar, el equipo respondió bien, lo pudo disimular y salimos adelante”.

Para Bortolín, el desembarco en Mercedes favoreció su rendimiento. En casi 22 minutos por juego, suma 11.7 puntos, 5.2 rebotes y 1.4 bloqueos de promedio.

“Esta es una de mis mejores temporadas. Creo que el trabajo en equipo es fundamental. La ayuda mutua se nota porque yo trato de ayudar al equipo y ellos me ayudan a mí para estar así. Además, vengo trabajando bien en lo que me siento cómodo que es el pick and roll y la caída, sobre todo estar bien ubicado debajo del aro”, remarcó.

También habló de la próxima salida a la ruta que tendrá Comunicaciones y que tendrá dos estaciones: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Comodoro Rivadavia. “Creo que es importante tratar de ganar algún punto en la gira que viene sobre todo porque estamos ahí muy cerca de los de arriba. Eso nos va a permitir acomodarnos mucho mejor”, terminó.

El plantel de Comunicaciones viajará hoy rumbo a la Capital Federal donde el miércoles 1 de mayo enfrentará a Boca Juniors. Después, el viernes 3, se medirá con San Lorenzo, en tanto que el domingo 5 se trasladará a Comodoro Rivadavia para enfrentar a Gimnasia.