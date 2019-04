Infraestructura y economía conforman la agenda de los correntinos en el Senado

En lo que va del año, los tres representantes de la provincia en el Senado de la Nación presentaron su autoría y acompañaron en la exposición de más de 40 expedientes. Infraestructura, la crisis económica en algunos sectores y la violencia de género forman parte de la agenda parlamentaria que impulsan los correntinos.

Este año, Corrientes no renueva bancas en el Senado de la Nación. Los tres representantes cuentan con mandato hasta 2021. A diferencia de la Cámara de Diputados de la Nación que en octubre cambiarán cuatro de los siete representantes, es decir, la mayoría de la composición.

En lo que respecta a la participación de los senadores correntinos en la firma y acompañamiento en la presentación de proyectos de leyes, de comunicación, de declaración, pedidos de informe, entre otros expedientes, los tres impulsaron un poco más de 40 en lo que va de 2019. Es decir, actualizado a abril de este año.

En términos cuantitativos, la peronista Ana Almirón fue la más prolífica. Desde enero (período extraordinario) al 17 de abril (período ordinario) presentó y acompañó en el inicio de su trámite en la Cámara alta 25 iniciativas. Estas incluyen proyectos de leyes, de comunicación, de resolución, de declaración, como así pedidos de informes. La legisladora integra el Frente para la Victoria (FpV), bloque liderado por la ex presidenta Cristina Kirchner. Los expedientes que ha acompañado en lo que va del año refieren a temas de género, infraestructura y a la crisis económica y social en el país, entre otros puntos.

Uno de los más polémicos fue el proyecto de comunicación, impulsado por “Pino” Solanas, en el que solicitan el enjuiciamiento del titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, Carlos Stornelli. Esto, luego de conocerse las acusaciones que investiga el juez Alejo Ramos Padilla sobre presuntas extorsiones y una red de espionaje que salpicaría suelo correntino.

En materia de género, la senadora acompañó un proyecto de ley que limita el acceso a cargo de funcionario público de rango jerárquico a las personas que tengan antecedentes vinculados a causas de violencia contra la mujer y/o familiar. Además, contribuyó a dar impulso a una modificación en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, específicamente, en lo que respecta a la denuncia contra el agresor y la intervención de los jueces.

En lo que refiere a proyectos sobre economía, la senadora acompañó un proyecto de ley sobre crédito fiscal de gastos de flete para pymes de la cadena frutícola. También, integró un grupo de legisladores que solicitó la declaración de emergencia comercial y financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, pidió informe sobre los avances de la licitación y adjudicación del segundo puente Chaco-Corrientes, cuya obra no fue incorporada al presupuesto nacional ya que, según se prevé, se financiaría por sistema de contratación de Participación Público Privada (PPP). Al reclamo se sumó su par correntino Carlos Mauricio “Camau” Espínola del bloque Justicialista, liderado por el rionegrino Miguel Angel Pichetto.

Ambos senadores, además, acompañaron el proyecto de ley de creación del Gasoducto Misiones-Corrientes (Micor), de autoría del ex gobernador de Misiones, Maurice Closs. “Camau”, por su parte, respaldó con su firma la presentación de una iniciativa de Picchetto de creación del programa de protección de deudores de préstamos hipotecarios en monedas indexadas. Esto para prevenir los efectos del desfasaje entre la inflación y el poder adquisitivo.

El ex intendente de Corrientes, a su vez, participó del inicio del trámite parlamentario relacionado con la declaración de la emergencia fiscal de las micropymes y pymes, como así la solicitud de la eliminación o reducción el derecho de exportación que grava la exportación de arroz.

En tanto, Pedro Braillard Poccard, del bloque oficialista, adhirió a un proyecto de comunicación en el que se expresa preocupación por la faltante de dosis de vacunas antigripales en el calendario nacional 2019. Además, presentó el proyecto de ley que modifica a su similar sobre la incorporación de limitadores de velocidad en vehículos de transporte de pasajeros y de carga.

Braillard Poccard es líder del Partido Popular, sello que integra Encuentro por Corrientes (ECO). En el Senado es uno de los referentes del bloque Cambiemos. El ex vicegobernador de la provincia, además, promovió una iniciativa a través de la cual, se busca instituir la segunda semana del mes de octubre de cada año como “Semana Nacional de Concientización sobre Sueño Seguro de los Lactantes”.