La recta final para los equipos correntinos en la fase Regular

La Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) culminará el próximo domingo 12 de mayo. A los tres equipos de la provincia de Corrientes les restan disputar cinco cotejos y luchan por mejorar sus ubicaciones de cara a los playoffs.

Regatas Corrientes y Comunicaciones de Mercedes ya tienen un lugar asegurado en el lote de los 16 equipos que disputarán la próxima fase, mientras que San Martín está muy cerca de lograrlo, necesita un triunfo para confirmar su pase a postemporada sin depender de otros resultados, aunque también se meterá automáticamente en esa instancia si Peñarol pierde uno de los cinco partidos que le resta disputar.

Hasta el momento, Regatas y Comunicaciones tienen el mismo registro: 19 triunfos y 14 derrotas. En el único enfrentamiento entre sí durante el presente certamen, el Fantasma se impuso como local 80 a 78 por lo tanto se posiciona en el sexto lugar mientras que los mercedeños están séptimos. Claro que todavía deben enfrentarse en Mercedes.

Por su parte, San Martín avanzó al décimo puesto con 17 victorias y 16 caídas después de las tres victorias consecutivas que logró. El jueves 9 de mayo, el Rojinegro visitará a Regatas en lo que podría ser un duelo directo por mejorar posiciones que determinarán los cruces de octavos de final y las localías para esa instancia.

En la clasificación general, San Lorenzo (26-5) se encamina con comodidad al “uno”. Mientras que Instituto (22-10) es el principal candidato a quedarse con el segundo lugar.

De ahí, para abajo la lucha está muy pareja y todavía con pocas definiciones. Ferro (21-13) aparece en el tercer lugar y Obras (20-13) en el cuarto.

Agenda correntina

El detalle de partidos que les resta jugar a los equipos correntinos durante la Fase Regular de la LNB 2018 - 2019 es el siguiente:

Hoy: Hispano vs. San Martín

Hoy: Olímpico vs. Regatas

Miércoles 1 de mayo: Boca vs. Comunicaciones

Jueves 2 de mayo: Regatas vs. Libertad (Sunchales)

Viernes 3 de mayo: San Lorenzo vs. Comunicaciones

Sábado 4 de mayo: San Martín vs. Libertad (Sunchales)

Domingo 5 de mayo: Gimnasia (Comodoro Rivadavia) vs. Comunicaciones

Domingo 5 de mayo: Regatas vs. Hispano (Río Gallegos)

Martes 7 de mayo: San Martín vs. Hispano (Río Gallegos)

Miércoles 8 de mayo: Comunicaciones vs. Instituto

Jueves 9 de mayo: Regatas vs. San Martín

Domingo 12: Comunicaciones vs. Regatas

Domingo 12: La Unión (Formosa) vs. San Martín.