El correntino Herrera se ilusiona con ganar la Copa Libertadores

A los 20 años de edad, Marcelo Andrés Herrera vive una semana especial en su corta carrera profesional como futbolista. En septiembre de 2018 debutó en la primera división de San Lorenzo. Lleva disputados doce partidos con la primera división y señaló dos goles. El pasado domingo le marcó uno a Gimnasia La Plata por la Superliga y el martes le hizo otro a Palmeiras en el marco de la Copa Libertadores.

“Fue una semana extraordinaria porque apenas pasaron 48 horas, hice el gol que no lo pude festejar con mi familia que está en Buenos Aires porque apenas salí del partido contra Gimnasia ya me fui a concentrar. El martes pude hacer otro y en la Copa Libertadores, nos ubicamos arriba y es algo loco porque en el torneo local estamos mal, pero estar punteros en la copa, con rivales difíciles, es de no creer, pero venimos haciendo las cosas bien. La pelota no quería entrar porque tenemos una muy buena idea de juego y creo que estamos por el buen camino”, afirmó Andrés (así prefiere que se lo llame).

Después del partido del domingo 31 de marzo, Herrera confesó que no estaba en sus planes volver a jugar el martes 2 de abril. “Había jugado con Gimnasia y ahí (el DT Jorge Almirón) dio la lista de los concentrados para la copa y me tocó estar. El lunes entrenamos en Cardales, estábamos concentrados, y cuando fue a armar el equipo, me nombró. La verdad es que no me lo esperaba, porque ya había jugado con Gimnasia, pero mi mente cambió, tenía que estar preparado”, dijo en declaraciones radiales.

“Fue algo muy loco, ni yo me lo esperaba, pero gracias a Dios se me dio el gol ante un rival muy difícil. Sabíamos que el partido iba a estar muy duro, Palmeiras, brasileros; nosotros éramos locales, así que teníamos que hacernos sentir. Se le pudo ganar, y con mi gol, así que estoy muy contento”, sostuvo Andrés.

Los dos goles que anotó durante la semana, los primeros en su carrera profesional, fueron similares, con remates de larga distancia. “Paso bien al ataque, lo practicamos siempre en la semana. Almirón nos pide eso a los laterales, que cuando damos la vuelta nos tiremos para el medio porque va a recibir el cinco y nos va a poner el pase a las espaldas de los volantes rivales. En estos casos quedé solo, tuve que acomodarme y pude rematar de derecha, que es mi pierna más hábil”.

“Estoy en mi mejor momento futbolístico. El ‘Profe’ Almirón puso la confianza en mí y tengo que responder, creo que lo estoy haciendo bien y quiero seguir así”, agregó el jugador que se inició en Textil Mandiyú y pasó por Boca Unidos, Huracán Corrientes y Rivadavia.

“Tuve una prueba en la cancha de Rivadavia, pude pasar y después tuve que venir a Buenos Aires, gracias a Dios pude superar la segunda y después ya tuve que venir a instalarme acá”.

Herrera comenzó jugando como delantero y con el correr de los años fue modificando su posición en la cancha. “En Mandiyú jugaba de nueve; en Boca Unidos siempre lo hice de enganche o suelto, hacía goles; pero siempre jugué arriba. Mi viejo me dijo ‘tenés que jugar de ocho porque los delanteros allá son más potentes, más picantes, igual yo era flaquito cuando vine. Me probé de ocho, me fue bien, y después mi viejo me dijo “si ajustás las marcas, vas a andar bien de lateral”.

Con la Superliga prácticamente cerrada por esta temporada, ahora el objetivo de San Lorenzo se centra en la Copa Libertadores. “Ojalá que podamos pasar a octavos de final, y mi sueño es que podamos ganar la Copa Libertadores, y si hice un gol… ¿por qué no?”, se entusiasmó Andrés.