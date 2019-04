Estafa al Banco Galicia: los siete detenidos tramitaron la excarcelación

Las siete personas detenidas en el marco de una millonaria estafa al Banco Galicia, tramitaron la excarcelación y aguardan la resolución del juez que entiende en la causa. Sin embargo, fuentes judiciales precisaron que el magistrado no se expediría hasta tanto termine la etapa de recolección de pruebas, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos que se les podría imputar.

La semana pasada se hicieron allanamientos y detenciones en la causa de lavados de activos que involucra a un empresario goyano, una familia conocida y dos empleados bancarios. Posteriormente se sumaron dos detenciones más y ya van nueve allanamientos en la ciudad y siete detenidos.

Al respecto de esto, el fiscal Gustavo Roubineau señaló que “pueden surgir más novedades porque es una causa compleja” y con todo el material secuestrado se puede ampliar el conocimiento sobre la maniobra delictiva.

Recordó que “por ser una entidad que tiene sede en Buenos Aires, la casa matriz toma nota del hecho, abre una investigación interna y en base a los resultados y análisis de conductas de empleados, advierte a la Justicia, denunciando una maniobra para que investigue y corroborar la posibilidad de una estafa”.

En cuanto a los montos que habrían surgido en la maniobra, recalcó que “el banco habla de 40 millones de pesos, pero cuando hacen estimaciones ponen intereses y otros, pero no se puede decir en concreto”. También recordó que no tiene respuesta del Juzgado, pero todos los detenidos pidieron la excarcelación.

Los detenidos también podrían ser acusados de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.

Sobre el modus operandi, Roubineau describió que “se actuaba en base a aperturas de cuentas, pequeños empresarios que abrían cuentas en el Banco Galicia y se gestionaban créditos de 250 o 500 mil pesos, y se trabajaba con la emisión de cheques, que circulaban y derivaban a otras cuentas. Esas personas que abrían cuentas no tendrían capacidad económica como para abrir ese tipo de cuentas”.

Y añadió que “no tenían empleo, la actividad no existía o trabajaban de otra cosa, son cuentas que manejaban sumas importantes de dinero que no correspondían”.

“El armado de esas carpetas truchas, la relación con el banco y con esos terceros, es lo que estamos investigando”.