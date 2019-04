La Justicia pone la lupa en la alianza del FPV y le exige documentaciones

n La jueza María Eugenia Herrero, con competencia electoral, otorgó ayer un plazo de 48 horas para que la alianza Frente para la Victoria presente documentación que respalde la supuesta autorización para hacer uso del sello del Partido Justicialista.

El Frente para la Victoria fue inscripto con tres fuerzas: Partido de la Victoria, PJ, y Encuentro por la Democracia y la Equidad.

La jueza exigió la documentación que avale que el Congreso del PJ autorizó el uso del sello en la alianza. Además Encuentro por la Democracia y la Equidad se mantiene en litigio judicial y un fallo adverso podría sacarlo del frente.

Si esto sucediera el FPV caería, ya que sólo tendría un sello partidario vigente: el Partido de la Victoria. La cuestión se definirá en las próximas horas.

En su resolución, la jueza detalla: “El acta constitutiva de la alianza ha sido suscripta por José Néstor Meixner invocando la calidad de ‘apoderado’ del Partido Justicialista y considerando que en la copia del acta agregada a fs. 8 la ‘Mesa de conducción del Consejo Provincial del Partido Justicialista – Distrito Corrientes’ autoriza ‘a las listas reconocidas por la Junta Electoral Partidaria’ a constituir Alianzas, no surgiendo de ella que el órgano partidario correspondiente conforme su Carta Orgánica (Mesa Ejecutiva del Consejo Provincial ad referéndum del Congreso Provincial) faculte al nombrado para suscribir la conformación de alianzas para los comicios indicados precedentemente en representación de dicha agrupaciónpolítica”.

“En su mérito, cúmplase en debida forma con lo exigido por el art. 16, inc. 2, ap a) de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, otorgándose para ello un plazo de 48 horas”, determinó Herrero.

Es decir, Meixner tiene 48 horas para presentar la documentación que avale que el Congreso del PJ los autorizó a constituir la alianza Frente para la Victoria.

Los demás sectores del peronismo celebraron la decisión judicial.

Alejandro Karlen, parlamentario del Mercosur, y líder de la línea interna peronista Primero Mi Provincia, celebró la decisión judicial y aseguró que “el Frente para la Victoria no podrá usar el sello del PJ porque no tienen la documentación que lo avale”.

“La cuestión fue muy clara desde el principio, nadie podía usar el sello del PJ. Nosotros en nuestra acta constitutiva aclaramos que las líneas internas del peronismo podrán usar los símbolos y emblemas del PJ, cosa que no podrá hacer el Frente para la Victoria porque no lo aclara en el acta”.

En tanto, el ex legislador nacional y referente de la línea interna del PJ, Vamos Compañeros, Rodolfo Martínez Llano, aseguró que lo sucedido “es un escándalo nacional”.

“Era pública la decisión del Consejo partidario de no permitir que el Partido Justicialista participe”, explicó en declaraciones a Radio Sudamericana.

“En virtud del acuerdo del 8 de marzo, decidimos que el Partido Justicialista no participaba de las elecciones y ahora se robaron el sello, lo utilizaron. No hubo reunión, falsificaron una decisión del Consejo que nunca se dio. Se cometió un delito, una estafa procesal con documentos falsos”, denunció.

“Al hecho del robo, se suma el delito de estafa procesal y, por la cantidad de implicados, podría hablarse de una asociación ilícita”, agregó.

La cuestión se definiría en las próximas horas.