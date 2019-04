Otra vez aumentó la carne y la demanda sigue cayendo en los principales locales

El último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) indicó que la demanda doméstica de carne vacuna se ubicó en marzo en 54,5 kilos por habitante al año.

Esto representa una baja de 5,7% respecto al valor de hace 12 meses y es uno de los más bajos en la historia.

En este contexto, El Litoral consultó al representante del sector en el Mercado Municipal, Hugo Lucena, quien relató que ayer subió un 5% el precio de la carne y esto, con la suba del mes de enero, significa un 13% de aumento anual en la provincia.

“La caída de las ventas es bastante pronunciada.

En el último mes fue el porcentaje más bajo que tuvimos. Generalmente por el inicio de las clases tenemos menos ventas, pero a esto se sumó la inflación, la gente compra menos.

Es decir, siempre ocurren bajas, pero este año fue más pronunciada”, explicó Lucena a El Litoral.

Respecto a los precios, señaló que “el 15 de enero hubo una suba de un 8% y hoy (por ayer) subió un 5%”.

“Por la misma razón del aumento de todas las cosas, no podemos absorber todos los costos y un 5% no es exagerado, en realidad en el Mercado tardamos un poco más que en otras carnicerías en subir”, comentó Lucena.

“Antes aguantábamos los costos, pero subió mucho el costo de las reces, no sabemos si este precio se mantendrá. La estabilidad del precio, lo que más duró, fue dos meses el año pasado. Una o dos veces al año sube un 40%; hasta el momento, en lo que va del 2019 aumentó un 13%”, añadió.

Cabe destacar que en el mercado se pueden encontrar precios bajos, casi a $100 menos que en otras carnicerías pero, en general, en otros negocios, sobre todo en el centro de la ciudad, el kilo de cortes básicos llega a los $300.

De acuerdo con la serie histórica de casi 60 años de estadística del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), no hay un año en el que el consumo de carne vacuna haya cerrado en una cifra menor a la que registró en marzo.