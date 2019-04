Vecinos llevan residuos no orgánicos al Centro de Transferencia del Pirayuí

A más de una semana de la habilitación del primer Centro de Transferencia de Residuos Secos de la ciudad, ubicado por Milán entre Suecia y Calle 452, en el barrio Pirayuí, desde la Subsecretaría de Espacios Verdes destacaron el compromiso de algunos vecinos que estrenaron el predio con diferentes tipos de residuos no orgánicos.

Como parte del programa de saneamiento ambiental que viene llevando adelante la Comuna en la ciudad con el propósito de erradicar los minibasurales y luego de la habilitación de un predio de disposición de productos secos, El Litoral consultó al subsecretario de Espacios Verdes, Javier Rodríguez, sobre los resultados y la aceptación de los vecinos del nuevo predio y dijo que “desde el primer día comenzamos a recibir los desechos no orgánicos en el lugar, lo que demuestra que hay vecinos que quieren mantener limpios sus barrios”.

“Es fácil contribuir para mantener una ciudad limpia, los vecinos que pretenden depositar restos de obras, escombros, restos verdes, arena y cacharros, pueden acercarse de lunes a viernes de 8 a 17 al predio, donde son recibidos por agentes sanitarios a los cuales les deben brindar información sobre los desechos a depositar para ser direccionados al sector correspondiente”.

En cuanto a la recolección de los materiales secos que son depositados en el lugar, Rodríguez comentó que “los camiones retiran el material diariamente y este servicio no afecta el que se realiza en los barrios que también pretenden evitar la conformación de los minibasurales”.

“El proceso es muy sencillo, los vecinos llegan al lugar, dejan sus desechos y de allí salen en los camiones que se dirigen al predio de disposición final ubicado sobre la Ruta Provincial 5”, señaló el funcionario comunal.