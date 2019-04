Boca Unidos juega en San Juan su continuidad en el campeonato

Boca Unidos jugará esta noche su continuidad en el torneo Federal A en su visita a Sportivo Desamparados. El partido correspondiente a la segunda fase de la Reválida se disputará desde las 21 en el estadio José Eduardo Nahin, conocido popularmente como “El Serpentario”, y será arbitrado por el cordobés César Ceballo.

El encuentro será revancha del que jugaron hace una semana en la capital correntina, que concluyó 0 a 0. La llave eliminatoria exige un ganador, por lo que de persistir hoy la paridad, la clasificación a la tercera etapa de la Reválida se definirá con remates desde el punto del penal.

Dos cambios presentará el equipo aurirrojo, uno de los cuales será obligado y el otro táctico. En lugar de Gonzalo Ríos, desgarrado en el juego de ida, ingresará como en el partido anterior Leonel Niz, mientras que el juvenil Alejandro Leani regresará a la formación principal tras cumplir una fecha de suspensión en lugar de Gustavo Mbombaj, en una variante que no termina de cerrar, más allá del mal presente del ex UAI Urquiza.

Para salir airoso de esta brava parada, Boca Unidos tendrá que recuperar volumen de juego y contundencia a la hora de visitar el área rival. Será vital en tal sentido que Martin Fabro pueda hacerse de la pelota y conducir al equipo, para lo cual debería buscar asociarse con Cristian Núñez y Antonio Medina, que manejan el mismo lenguaje futbolístico. El resultado registrado en Corrientes no da margen para especulaciones. Ambos conjuntos deben salir a buscar el triunfo si no quieren definir su suerte en el certamen a través de los tiros desde los doce pasos, una suerte de ruleta rusa, mezcla entre destreza y fortuna.

Tampoco hay margen para errores o distracciones. Quizá, por el hecho de ser local, será Desamparados quien tenga que salir a proponer con mayor obligación. Lo sabe su técnico, Víctor Andrada, quien una semana atrás aclaró: “Tenemos que ser inteligentes, ser pacientes pero no valientes, y saber que contamos con noventa minutos para pasar a la siguiente fase”.

El DT santafesino no quiere locuras. Sabe que deben ir a buscar, pero con orden, porque Boca Unidos puede hacerle daño de contraataque, principalmente por las bandas. Seguramente por este motivo se inclinó por Carlos Fondacaro y Ariel Sánchez, los cambios que introdujo en el segundo tiempo en el partido de ida que le dieron mucha solidez, tanto que aguantó el resultado jugando en inferioridad numérica durante ochenta minutos.

Fondacaro ingresará en lugar del expulsado Sottile, mientras que Sánchez lo hará por Jofre, pasando Corvalán como mediocampista por la derecha, el sector que más rinde.

El partido es vital para los dos y será jugado, seguramente, como una final, teniendo en cuenta que aquel que quede en el camino se despedirá de la temporada.