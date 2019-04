Liberaron a la profesora tras el escándalo del video

La profesora secundaria de la ciudad de Santa Fe investigada por la difusión de videos sexuales que llegaron a manos de un alumno, quedó en libertad y se determinó que los materiales viralizados no corresponden a la docente, informaron ayer fuentes judiciales.

La mujer oriunda de Chaco que da clases de Geografía en el Colegio Inmaculada Concepción, recuperó la libertad luego de que el fiscal del caso, Federico Grimberg, ordenara el viernes último su detención.

La investigación se inició por una presentación de la propia docente y otra realizada luego de la difusión del caso por el Ministerio de Educación de Santa Fe para que se determine si existió algún delito.

El caso se conoció por la difusión de dos videos de contenido sexual que supuestamente correspondían a la profesora y que llegó a un alumno de 14 años del colegio donde dicta clases.

Según fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las medidas investigativas ordenadas por el fiscal Grimberg “permitieron determinar que las personas de los videos (que circularon en las redes sociales) con escenas de sexo explícito entre una mujer y un varón, no son los involucrados en la investigación”.

Sin brindar mayores detalles, el MPA comunicó que “el fiscal realizó entrevistas y otras diligencias que permitieron lograr avances en la investigación, la cual continúa su curso”.

Paralelamente, las autoridades del Colegio Inmaculada Concepción de la ciudad de Santa Fe iniciaron un sumario interno en la institución educativa y se entrevistaron con los padres del alumno.

El viernes último por la mañana se hizo viral un supuesto video de la educadora manteniendo sexo con un chico.

La protagonista de las perturbadoras imágenes no era la profesora de Geografía según habían anticiparon fuentes del caso y lo corroboró ayer la Justicia santafesina.

Ninguna familia del Colegio Inmaculada Concepción había realizado denuncia formal contra la profesora, que fue indagada por el fiscal según se había anticipado.