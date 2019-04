Patronato busca el triunfo que le dé la permanencia

Patronato recibirá hoy a Argentinos Juniors por la 25ta y última fecha de la Superliga, con la misión de ganar para garantizar su permanencia en la máxima categoría, ya que es el único de los cuatro implicados que depende de sí mismo, aunque también puede salvarse si lo ayudan los resultados de Tigre, San Martín de San Juan y Belgrano de Córdoba.

Patronato es el único equipo que depende de sí mismo y no desea repetir los errores de la semana pasada, cuando perdió sin pena ni gloria con los suplentes de Godoy Cruz (2-1) en Mendoza y dejó pasar una gran ocasión para confirmar su continuidad en la Superliga.

El “Patrón” se salvará si vence a Argentinos; si empata pero no ganan San Martín y Tigre; o si pierde pero no ganan ninguno de los otros tres rivales directos.

Argentinos, por su parte, está con el ánimo alto tras haber superado por 2-0 el jueves último a Estudiantes de Mérida, de Venezuela, en un partido por la Copa Sudamericana que representó su regreso al plano internacional luego de siete años.

El equipo de La Paternal se salvó del descenso hace dos fechas y ganar en Paraná no le vendría mal para engrosar su cosecha de puntos con miras a los promedios para el descenso del año próximo.

Belgrano

Belgrano recibirá en Córdoba a Godoy Cruz. Los cordobeses no pueden salvarse del descenso este fin de semana, la única posibilidad que tienen es forzar un desempate, aunque primero deben ganarle a Godoy Cruz, algo probable ya que los mendocinos jugarán con una formación suplente, y además deberán esperar que Patronato no sume ningún punto en su casa ante Argentinos Juniors, que Tigre no supere a River en el Monumental, y que San Martín de San Juan no le gane como local a Talleres.

Tigre

Por su parte, Tigre visitará a River Plate, que dispondrá de un equipo suplente, en el Monumental. El club de Victoria, que lleva doce años consecutivos en la máxima categoría, está obligado a ganar en Núñez y esperar que Patronato no triunfe. Si Tigre gana y Patronato iguala deberá jugarse un desempate, al que podría sumarse San Martín de San Juan, tiene los mismos puntos que el “Matador”, si vence a Talleres. El equipo dirigido por Néstor Gorosito quedará salvado si se impone en el Monumental y además se combinan la derrota de Patronato y el empate o la caída de los sanjuaninos.

San Martín (SJ)

Mientras que San Martín de San Juan será local ante Talleres de Córdoba con la urgencia de ganar para poder salvarse del descenso de manera directa o llegar a jugar un desempate. San Martín, que hace siete fechas que no gana, necesita hacerlo sí o sí. Para salvarse del descenso directamente tiene que vencer, perder Patronato de local ante Argentinos y Tigre no superar a River en el Monumental. Ganando San Martín, empatando Patronato y no ganando Tigre, los sanjuaninos deberán protagonizar un desempate ante los entrerrianos. Pero, si empata Patronato y ganan San Martín y Tigre, el último descendido deberá definirse en un triangular entre sanjuaninos, entrerrianos y tigrenses.