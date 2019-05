Valdés ratificó pertenencia a Cambiemos y su apoyo a la candidatura de Macri

El gobernador, Gustavo Valdés, rechazó ayer competir en Primarias y ratificó su apoyo a la candidatura de Mauricio Macri. “Hay que ratificar una fórmula e ir todos juntos, sin las Paso”, aseguró el mandatario correntino en declaraciones a una fm de Buenos Aires.

Valdés salió a cuestionar a su par de Mendoza, Alfredo Cornejo y rechazó ir a Primarias contra Mauricio Macri.

“Hay que ratificar una fórmula e ir todos juntos, sin las Paso”, indicó Valdés a Fm Delta, en una clara respuesta al titular de la UCR, que pidió Primarias, modificar el nombre del frente Cambiemos y abrir el espacio al peronismo.

“En muchos casos, las Primarias atentan contra los partidos políticos, tenemos que tener partidos fuertes en Argentina”, agregó.

“Tiene que haber una fórmula consensuada por todo el espacio, el Presidente de la Nación es el que está liderando el espacio”, enfatizó.

Valdés también descartó la posibilidad de un Plan V y dijo que Vidal será candidata en la provincia. “Uno tiene que ser previsible y es lo que fomenta nuestro espacio. Para que podamos tener seriedad”, advirtió.

“Tenemos que apuntalar a nuestro gobierno”, aseguró el mandatario correntino.

“Nosotros tenemos un espacio que es Cambiemos, una filosofía de gobierno y tratamos de formar una Argentina lógica y republicana”, agregó.

“Tenemos un espacio, con una voluntad de cambio. A mí no me asusta sumar nuevos sectores, pero tenemos que fortalecer al espacio político de Cambiemos”, peroró.

“Tenemos un espacio donde se van sumando a la idea de cambio. Nos encanta que compartan la idea y nos apoyen”.

“Es un espacio político que va por el camino correcto con dificultades y aciertos”.

“Hay que ratificar una fórmula e ir todos juntos. Sin las Paso”.

“Creo que uno tiene que ser previsible y es lo que fomenta nuestro espacio. Para que podamos tener seriedad”.

“Nosotros tenemos una convocatoria de 24 partidos políticos que están acompañando al gobierno de Corrientes”.

“Tenemos una crisis nacional, donde las provincias no son las primeras que explotan”.

“Nuestro espacio político tiene una visión federal”, se jactó.