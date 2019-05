Pablo Pérez desmintió que hayan pedido “la cabeza del técnico” Ariel Holan

El mediocampista de Independiente, Pablo Pérez, desmintió que los referentes del plantel hayan pedido “la cabeza del técnico” en una reunión con el secretario general del club, Héctor “Yoyo” Maldonado, mantenida esta semana en Medellín, Colombia, donde el equipo jugó por la Copa Sudamericana.

“Son reuniones habituales para encontrar soluciones en la convivencia, en el equipo y en lo institucional. No fuimos a pedir la cabeza del técnico”, aseguró el ex futbolista de Newell’s Old Boys y Boca Juniors.

Para Pérez, ese rumor surgió por el bajo rendimiento de Independiente en la derrota con Rionegro Aguilas (3-2) en la ida de una serie de segunda fase: “Sé que no jugamos bien y a través de eso aparecen muchas cosas. Me molesta salir a aclarar todo lo que escucho. Hay cosas extrafutbolísticas que ensucian al fútbol y hay que convivir con eso”, lamentó.