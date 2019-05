Reinauguraron el Instituto de Cardiología y el plan de expansión no se detendrá

Lo que ha sido durante cinco años un proyecto gráfico de crecimiento edilicio para el Instituto de Cardiología de Corrientes, se ha convertido en una realidad tangible, ya que ayer se presentaron las nuevas tres plantas de internación, unidad coronaria y terapia intensiva.

Las instalaciones implicaron una inversión superior a los 262 millones de pesos. “Es un logro de todos los correntinos y seguiremos invirtiendo en el cuidado de la salud”, expresó el gobernador Gustavo Valdés. Tras esas palabras se realizó el corte de cintas con el cual se reinauguró formalmente el renovado instituto especializado en enfermedades cardiovasculares.

El acto se llevó a cabo en la tarde de ayer en el hall interno del centro de salud, con la participación del mandatario provincial Gustavo Valdés, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, el director del Instituto de Cardiología de Corrientes, Julio Vallejos, el presidente de la Fundación Cardiológica Correntina para la Asistencia, Docencia e Investigaciones Médicas (Funcacorr), Roberto Demonte y funcionarios de diferentes áreas.

También estuvo presente el arzobispo de la provincia, monseñor Andrés Stanovnik, quien con su prédica y bendición dio inicio al evento. “Nos alegramos por este extraordinario progreso. Con esto se colabora con la obra creadora de Dios, porque fuimos creados a su imagen, que es progreso en la dirección adecuada, es decir que la obra no es para uno sino para todos”, manifestó.

La ceremonia continuó con una breve pieza musical interpretada por un grupo de la Orquesta Sinfónica de la provincia dirigido por Andrea Fusco.

Historia

En el momento de los discursos, el primero en tomar la palabra fue el presidente de Funcacorr, Roberto Demonte, que dijo: “Hoy es un día especial porque las obras que se hicieron son tan importantes que es como la refundación del instituto”.

A modo de homenaje recordó al grupo de visionarios que gestionó, hace más de treinta años, la creación del instituto y agradeció el apoyo gubernamental. “Todo esto no hubiese sido posible sin la colaboración del Gobierno, comenzando por Ricardo Colombi y que continuó con Gustavo Valdés, que incluso antes de asumir se interiorizó y comprometió su ayuda a esta política de Estado. Hoy está a la vista que ese compromiso se cumplió”, señaló. Asimismo, destacó el aporte de todos aquellos que trabajan en el centro de salud.

Familia

El director del instituto, Julio Vallejos, con un matiz poético que lo caracteriza brindó un discurso centrado en el agradecimiento. Para referirse al crecimiento, realizó una analogía entre el Instituto de Cardiología y una gran familia.

“Cuando uno toma decisión de formar una familia, está haciendo grandes inversiones y eso probablemente tuvieron que hacer aquellos que se imaginaron este instituto a la hora de empezar a transitar los pasos. Así se formó esa pareja entre el Estado y la fundación, que tuvo este hijo: el Instituto de Cardiología”, enunció el doctor Vallejos.

Agradeció también el apoyo de los vecinos y del Hospital Geriátrico que cedió parte de su terreno para que las obras de crecimiento pudieran concretarse. “Quiero destacar la generosa actitud de las autoridades del geriátrico. Nos pusimos de acuerdo. Cuánto nos hace falta como sociedad vencer las grietas y ponernos de acuerdo”, expresó.

En esa misma línea, manifestó públicamente la gratitud para con el Estado. “Todos los gobiernos nos apoyaron. Como una gran familia, nunca ha dejado de tener el apoyo de sus padres, por eso decimos que es una política de Estado”, comparó el doctor Vallejos.

Asimismo, destacó que “el Gobernador cumplió con su palabra. La inversión que se ha hecho es trascendente, necesitábamos dar esta respuesta a la gente, estamos seguros de que vamos a tener mucho más lugar de internación para los pacientes”.

Dicho esto, solicitó el compromiso de la población en el cuidado de las instalaciones. “Les pido responsabilidad en el cuidado, tenemos que saber que somos un instituto por excelencia cardiovascular, entonces tratemos de abocarnos a eso para que otros centros puedan brindar el resto de la atención”, dijo. Para cerrar, remarcó la generosidad del plan de beneficio de socios para el instituto y dedicó varios minutos para agradecer a los trabajadores que hicieron posible la construcción.

Inversión

El ministro de Salud, Ricardo Cardozo, a su turno expresó: “Esto viene a ratificar la política del Gobierno de desarrollar una política de salud integral que contempla a todos los niveles de salud. Este, además, es un ejemplo de la importancia superlativa que da el Gobierno al nivel 3 de atención”. En este sentido felicitó a los directores, tanto de la fundación como del instituto, por el funcionamiento del modelo sanitario de atención.

A continuación, el gobernador Gustavo Valdés destacó la importancia de las obras que se inauguraron. “Vimos la necesidad de los ciudadanos de poder acceder a un centro de excelencia como es el Instituto de Cardiología. Muchas veces había dificultades porque no había camas y eso duele. Por eso, ni bien fui electo le pedí al doctor Vallejos una entrevista para conocer el funcionamiento del instituto”, contó recordando una de las primeras visitas. En ese marco, el mandatario provincial conoció el master plan de crecimiento edilicio.

Al respecto, Valdés dijo: “Me sumé a este proyecto de excelencia para que podamos tener hoy esta refundación del Instituto de Cardiología de la provincia de Corrientes. Así que felicitaciones, hemos llegado en plazo”.

Asimismo, enfatizó una visión que tiene el Gobierno provincial respecto a la salud pública. “Uno de los ejes que nosotros tenemos es el de modernizar y progresar hacia el desarrollo. No puede haber progreso si no tenemos un sistema de salud con inversión en el sistema público”, afirmó.

Por otra parte, el Gobernador señaló que el apoyo al crecimiento del Cardiológico continuará vigente. “El cuidado de la salud es fundamental. Por eso estamos invirtiendo en este lugar 360 millones de pesos por año regularmente (que ponemos los correntinos) y a eso se suman 270 millones que hemos invertido para remodelar y renacionalizar este instituto. Por su puesto que la ampliación va a implicar el mayor esfuerzo de las arcas del Estado provincial porque vamos a seguir contratando médicos y especialistas, para que el pueblo de provincia pueda acceder al tercer nivel de complejidad como lo estamos haciendo hoy. Por eso quiero felicitar a todos, porque esto es un logro de los correntinos y seguiremos invirtiendo en Corrientes”, sintetizó Gustavo Valdés.

El encuentro prosiguió con un recorrido por las instalaciones. En el segundo piso de la unidad coronaria se recordó al doctor Jorge Badaracco (uno de los fundadores del instituto), de hecho ese piso llevará su nombre grabado.