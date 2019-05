Continuarán hoy con la reparación de la alcantarilla erosionada en la RN 12

Una erosión en la estructura bajo la Ruta Nacional 12 fue detectada en la tarde del pasado miércoles, cerca de Itatí y a pocos kilómetros del puente colapsado hace dos años sobre el arroyo Iribú Cuá. Por esa avería, durante 48 horas se prohibió el tránsito en la zona y se estableció un sistema de desvío diferenciado: los vehículos pesados circulaban por la Ruta Nacional 118 y los livianos, por la Ruta Provincial 5.

Pero luego de una serie de trabajos, más precisamente en la tarde del viernes, se restableció el paso por la RN 12. No obstante, desde ese momento, sólo se puede circular por un solo carril.

Para que eso fuera posible, el titular del distrito Corrientes de la Dirección de Vialidad Nacional Carlos Londra, explicó a El Litoral que colocaron piedras para frenar la erosión. Pero además, limpiaron y profundizaron el canal cuyo caudal pasa por la citada alcantarilla.

No obstante, en esa oportunidad, el funcionario aclaró que “esto forma parte de obras de emergencia y que ahora se suspenden porque las canteras no trabajan durante el fin de semana. En consecuencia, no se puede disponer de las piedras necesarias. Pero el lunes (hoy) ya se reanudarán los trabajos”, explicó Londra en diálogo con este diario.

Estimaron que en total serán necesarias unas 150 toneladas de piedras para completar el relleno en la zona que se erosionó. Y a fin de culminar las tareas que permitan habilitar el otro carril de la RN 12, es que está previsto que reanuden los trabajos durante la mañana de hoy.

Además de las citadas obras, funcionarios comentaron que analizarán cuáles son las intervenciones que deberán realizar para que en un mediano y largo plazo no vuelvan a tener inconvenientes en el kilómetro 1127 de la carretera nacional.

Precisamente, para realizar una primera evaluación de lo ocurrido, cuando se detectó la erosión recorrieron la zona el ministro de Obras Públicas Claudio Polich y la gerenta regional del NEA de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter.