Médicos correntinos se expresaron ante el caso del doctor Lastra y preparan marcha

El debate por el caso del médico Leandro Rodríguez Lastra, ginecólogo de Río Negro, está presente en el ámbito de la salud de la provincia de Corrientes como en el resto del país. Así como mencionó una abogada “pro vida”, profesionales del área sanitaria con quienes dialogó El Litoral remarcan dos cuestiones: el violador sigue impune y sin denuncia; también la organización feminista que propició las pastillas.

Las médicas que exponen su opinión están en contra de realizar un aborto y por lo tanto sus palabras siguen estas líneas. Están en total desacuerdo con la respuesta de la Justicia ante el caso y también presentaron preocupación ya que temen que si se negaran a realizar hoy un aborto actúen de la misma manera con ellas.

“Es una vergüenza cómo está actuando la Justicia. Para el 8 de junio estamos organizando una movilización en Corrientes en defensa de las dos vidas. Me solidarizo con el doctor Lastra y sostengo que esta medida nos da más fuerza para seguir en la lucha. Esto no terminó el 8 de agosto”, dijo a este diario la doctora Araceli Gutiérrez, quien integra el grupo de Médicos por la Vida y Madrinas por la Vida. Respecto a la postura que comparten sus colegas, quienes también conforman dicho grupo, comentó que “vamos a movilizarnos el 8 de junio a las 16 por costanera hasta la Facultad de Medicina porque estamos en total desacuerdo con el actuar de la Justicia”.

“Siempre sostuve que nunca haría un aborto pero sí estoy de acuerdo en que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo, pero no con el proyecto que presentaron el año pasado. Creo que un proyecto como este debe involucrar a muchos sectores. Creo que, teniendo en cuenta el caso del doctor Lastra, el médico que está en contra del aborto tiene que derivar al paciente a otro colega. Pero no estoy de acuerdo en castigar a un médico que salvó dos vidas, porque hoy esa madre tiene salud y ese niño fue dado en adopción”, sostuvo a este diario la doctora Alejandra Elizalde Cremonte, quien trabaja en el sistema público y privado.

La médica, agregó que “no podés mandar preso por defender la vida, sí tiene que tener una responsabilidad porque no derivó, pero reitero que no se puede castigar porque no hizo un aborto. El tema es muy complejo y tiene muchas aristas, estoy en contra de la decisión de la Justicia. La persona que violó sigue en libertad, sin embargo, castigan a un médico por negarse a matar, por negarse a truncar una vida”, indicó.

La doctora Cremonte, quien fue subsecretaria de Salud en la Municipalidad de Corrientes, es ginecóloga y trabaja en un hospital público, expresó que “los médicos y sobre todo los ginecólogos hoy tenemos preocupación de que nos suceda lo mismo si nos negamos a hacer un aborto”. A la vez, recordó que cuando estaba siendo tratado el proyecto IVE en el Congreso de la Nación varias mujeres se acercaron para que en el hospital donde trabaja se le practique un aborto, por ello señaló que “el tema seguirá vigente y presente en los consultorios y salas de emergencias”.

Según sostuvieron días atrás, el caso de la joven que trató Lastra quedaba fuera de lo que se considera aborto ya que excedía las 22 semanas y los 500 gramos. Es el límite a partir del cual la Organización Mundial d ella Salud descarta todo procedimiento porque el bebé ya puede sobrevivir fuera del vientre materno.