Docentes universitarios firmaron acuerdo de aumento salarial

Los seis sindicatos que representan a los docentes universitarios del país sellaron ayer el acuerdo con el Estado nacional, aceptando de esta manera el aumento salarial ofrecido para 2019. No obstante, tanto desde Conadu (Codiunne a nivel local) como Conadu Histórica (Adiunne a nivel local) ratificaron que la lucha continuará para reclamar mayor presupuesto para la universidad, y en especial para ciencia y tecnología.

Luego de meses de desencuentros, finalmente se selló un acuerdo que establece aumentos del 4% para mayo, otro 4% para julio y otro 8% en septiembre (teniendo el 44% del básico de abril como base de la discusión). A esto se le suman dos instancias de actualización automática (cláusula gatillo): en septiembre y en febrero del año que viene.

Además se responderá a la demanda gremial que tenía que ver con las cifras en negro. Por ese motivo se establecieron cuatro tramos de blanqueo que se darán en junio, agosto, noviembre y diciembre.

“Estamos muy felices de haber alcanzado un acuerdo con los docentes y no docentes universitarios. Nuestra propuesta permitirá que todos los meses el salario muestre una mejora, en el monto o en la calidad de su composición. Y por eso hemos logrado el acuerdo de todas las organizaciones sindicales universitarias, algo que no pasaba desde 2016, y sólo sucedió en 3 oportunidades en los últimos 10 años”, destacó ayer el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, quien encabezó la negociación junto con Pablo Domenichini, secretario de políticas universitarias.

Por su parte, desde Conadu y Conadu Histórica coincidieron en rubricar el acuerdo pero sin desactivar la lucha. Tienen decidido insistir en las otras demandas más estructurales. Entre ellas, el aumento del presupuesto universitario, la aplicación plena del Convenio Colectivo de Trabajo en todas las universidades nacionales y el rechazo al ajuste y a la política de desmantelamiento del sistema científico tecnológico impuesto por el Gobierno nacional.