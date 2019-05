Por el paro de mañana no habrá bancos, colectivos y preparan ollas populares

Servicios afectados. En la jornada de mañana no habrá colectivos, no atenderán los bancos, se suspenderán los vuelos y pago del peaje.

El paro convocado por la CGT para este miércoles 29 de mayo promete tener fuerte repercusión en Corrientes. Desde el gremio que nuclea a los colectiveros confirmaron que adhieren y no habrá servicio de transporte. Tampoco atenderán bancos, se levantarán los molinetes de los peajes y Aerolíneas Argentinas suspendió sus vuelos.

A esta medida de fuerza contra las políticas de ajuste, los tarifazos, el aumento de la pobreza y los despidos, también se sumaron la CTA de Hugo Yasky y del frente sindical liderado por Hugo Moyano, y de inmediato siguieron los mismos pasos los gremios que responden a estas centrales obreras y los distintos movimientos sociales. Por eso, se espera que el paro tenga un fuerte impacto en todo el país, y Corrientes no será la excepción.

El primero de los sectores que ratificó que formará parte de la jornada nacional de protesta fue la comisión directiva de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), filial local, que ya había amenazado con plegarse al paro que iba a realizarse el sábado 25 de mayo y que terminó suspendiéndose a último momento. “En rechazo a las políticas económicas del Gobierno nacional y a la crisis actual, también ya hemos decidido la adhesión a este paro y la vamos a mantener”, anticipó días atrás el secretario general de la UTA, Rubén Suárez.

Otro de los sindicatos fuertes que resolvió llamar al paro de mañana fue la Asociación Bancaria, seccional Corrientes, desde donde emitieron ayer un comunicado que señala sus fundamentos, y hace hincapié en las políticas económicas que consideran erróneas y que deberían ser modificadas.

“A pesar de nuestros esfuerzos para mantenerlos (los ingresos), siempre van atrás de los precios”, indicaron desde el gremio, además de manifestarse en contra del Impuesto a las Ganancias y asegurar que los ingresos reales de los jubilados bancarios “cada vez son menos”, entre varios otros puntos que fueron objeto de críticas.

De esta manera, sostienen la decisión de un paro total en las entidades bancarias correntinas que tendrá nuevamente como excepción el Banco de Corrientes, que sí atenderá de manera normal.

Se plegará también el personal de los peajes, por eso se espera que haya barreras levantadas durante toda la jornada. Lo mismo pasará con los vuelos, aunque en este caso particular afectará a quienes viajan en Aerolíneas Argentinas y no así en la low cost Flybondi.

Vale señalar que los gremios locales y organizaciones sociales de la Capital evaluaron en un principio la posibilidad de movilizarse, sin embargo, y siguiendo la característica que tendrá la jornada de protesta en otras ciudades del interior resolvieron realizar ollas populares en distintos puntos de la ciudad.

Aulas sin docentes

Dos gremios docentes también se suman al llamado a no asistir a las aulas. Se trata del Sindicato de Docentes Privados (Sadop) y el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), en adhesión al Ctera.

La misma decisión tomaron los sindicatos que representan a los docentes universitarios que, aunque firmaron ayer un acuerdo de aumento salarial (ver página 6) resolvieron mantener el plan de lucha por el aumento del presupuesto universitario, la aplicación plena del Convenio Colectivo de Trabajo y la política de desmantelamiento del sistema científico tecnológico impuesto por el Gobierno nacional.

En lo que respecta a Suteco, ratificó su adhesión a la jornada nacional de huelga y movilización. “Los docentes de Corrientes nos sumamos al paro nacional para exigir aumentos por arriba de la inflación; estabilidad laboral; inversión en infraestructura escolar; becas estudiantiles y asistencia alimentaria para el 75% de nuestros alumnos que están bajo de la línea de pobreza”, detalló el secretario general del sindicato, Fernando Ramírez, además de anticipar que pedirán que se reabra la negociación salarial para tratar una suba del 40% al salario básico docente.