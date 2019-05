Tras arreglos en alcantarilla de la RN 12, mañana podrían habilitar los dos carriles

En el kilómetro 1.127 de la Ruta Nacional 12, ayer se reanudaron los trabajos de reparación. Tareas con las que continuarán hoy a fin de restaurar la estructura dañada por el agua. Estiman que mañana podrían habilitar el paso por los dos carriles. Así lo confirmó en diálogo con El Litoral, el jefe del Distrito 10 del organismo, Carlos Londra, quien además adelantó que cuando finalicen los trabajos de emergencia, comenzarán con las obras complementarias para evitar daños futuros.

El miércoles de la semana pasada, tras las intensas lluvias en la región que provocaron el aumento del caudal de varios afluentes en distintos puntos de la provincia, fue detectada una erosión de una alcantarilla bajo la Ruta Nacional 12. La misma se ubica cerca de la localidad de Itatí y a pocos kilómetros del puente colapsado hace dos años sobre el arroyo Iribú Cuá.

Luego de una interrupción del tránsito, lo cual implicó desvíos por la Ruta Nacional 118 y por la Ruta Provincial 5, se realizaron las primeras tareas para evitar mayores daños y que permitieron después reanudar el paso de vehículos. Aunque, por seguridad, hasta ahora se realiza por un sólo carril

Esta habilitación parcial rige desde la tarde del viernes.

Y considerando que durante el fin de semana no podrían ser provistos de piedra para los trabajos, desde Vialidad Nacional aclararon que las tareas se interrumpirían durante el fin de semana.

Pero ayer, tal como habían anunciado, retomaron los trabajo que consisten en la colocación de más piedras para frenar el desgaste de la estructura y en el apuntalamiento de la base. Previamente ya se había realizado una limpieza y profundización del canal cuyo caudal pasa por la citada alcantarilla.

Con respecto a esas tareas, Londra, contó a El Litoral que “luego de una pausa el fin de semana porque las canteras estaban cerradas, continuamos calzando la estructura colocando cargas de roca más chica. Si el clima nos acompaña y no llueve podríamos estar habilitando el paso por los dos carriles el miércoles”.

En este contexto, detalló que “en las últimas horas corre poca agua, por lo que es el caudal lo que permitió realizar los trabajos con precisión”. Asimismo, sostuvo que entre hoy y mañana estarían finalizando lo que son los trabajos de “emergencia” tendientes a normalizar el tránsito en la zona.

Complementarias

El titular del distrito Corrientes de la Dirección de Vialidad Nacional también comentó que “una vez que finalicen esos trabajos comenzarán con las obras complementarias que permitirán fortalecer la estructura para evitar que -en caso que se produzcan nuevas lluvias- no se dañen los arreglos de la alcantarilla.

“Si el tiempo lo permite, vamos a empezar lo antes posible con los trabajos complementarios. Esto es hormigonado y colocación de hierro. La idea es que el paso del agua sea una especie de vertedero para que no se desgaste la estructura”, indicó Carlos Londra.

No obstante, aclaró que deberán ser los organismos provinciales como el Icaa (Instituto Correntino del Agua y del Ambiente) o el Ministerio de Obras Públicas, los que deberán decidir cuál será el caudal permitido (en base a desagües, canalizaciones de campos cercanos, etc.). Y a partir de eso, definir si en el lugar se hará algún otro tipo de obra de ensanchado del canal o se emplazará un puente.