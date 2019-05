Disputa por un campo: abogada sigue detenida y la causa se remitió al Juzgado

La causa donde se investiga el intento ilegal de la apropiación de un campo del paraje Timbocito fue remitida al Juzgado de Instrucción luego de que culminara el sumario policial. La abogada detenida acusada de falsificación de firmas, de sellos oficiales, así como de documentos en general y también el uso de esos documentos apócrifos, entre otros delitos, espera ser convocada para declarar.

El doctor Pedro Karam que representa a la profesional del derecho confirmó que el lunes el sumario policial fue elevado a la Justicia local; “ese sumario tarda unos días para ser elevado a la fiscalía, eso significa que estamos próximos a ser convocados por su señoría a partir de que remita el expediente al Juzgado de Instrucción para que se le tome declaración de imputada ya en el marco de este expediente”.

“Acá hay una situación de una denuncia que no es más que una denuncia, que es el supuesto conocimiento de un particular de poner en conocimiento de la Justicia de una circunstancia que considera que hubo un hecho que es delictual. O sea todavía no hay una evaluación y resolución. Ahora la Justicia debe ver si las denuncias realizadas tienen asidero o no”, remarcó Karam.

El abogado confirmó que la Justicia está investigando la adulteración y utilización de documentos que supuestamente son apócrifos.

Sobre el estado de su defendida, mencionó Karam que “naturalmente está expectante de la resolución de este conflicto porque le genera angustia, ansiedad, más patologías de base que ella tiene de enfermedades que le han complicado este cuadro de estrés y está ansiosa de que esto se esclarezca y dar las explicaciones necesarias en el Tribunal”.

La profesional sigue detenida en la alcaidía local donde se encuentra a disposición de la Justicia. Los clientes, una mujer policía y su pareja, que también están imputados pero por daños y usurpación, le habrían abonado a la abogada cerca de 300 mil pesos por los servicios.