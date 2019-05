Inició el juicio por el cruento asesinato del peluquero Eduardo Sánchez

Comenzó el juicio a dos hombres por el salvaje asesinato del peluquero Eduardo Gabriel Sánchez (46 años) ocurrido en julio de 2011 en el barrio Ponce de la capital correntina.

Los acusados son Eduardo Romero y Armando Salazar, alias “Richard”. Según la pesquisa, este último tuvo una relación amorosa con Sánchez que no duró mucho tiempo, pero de vez en cuando frecuentaba la casa del estilista.

Consta en la declaración de algunos testigos que Salazar solía aparecer en la vivienda de Sánchez para pedirle dinero prestado.

Según surge del expediente, el sospechoso estuvo en la casa de la víctima la noche del sábado 2 de julio de 2011 e incluso se habría quedado a dormir porque, al parecer, tuvo problemas con su mujer y no quería regresar a su hogar.

Con la lectura del requerimiento a juicio de la causa y las piezas probatorias se inició el debate.

Eduardo Romero decidió declarar. Admitió la relación que tenía con la víctima, pero negó haber participado en el homicidio.

Por su parte, Salazar se abstuvo de declarar. El Tribunal Oral Penal Nº 1 decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el 3 de junio, cuando se iniciará la ronda de testimonios.

El crimen fue descubierto en la casa “6” de la manzana “S” del complejo habitacional 100 Viviendas, en la zona este de la ciudad, a unos 700 metros de la Ruta Nacional 12.

La víctima era un conocido peluquero cuyo local funcionaba desde hace tiempo en la avenida Cazadores Correntinos, en el barrio 17 de Agosto. Se presume que el peluquero fue atacado con un cuchillo mientras dormía y por eso no pudo defenderse. Recibió al menos diez puntazos que le provocaron la muerte.

Respecto al móvil del asesinato, la hipótesis más fuerte es la del robo. Se estima que con el dinero que el estilista tenía guardado, más la recaudación del kiosco, el autor del crimen se llevó una suma que oscila los $10.000. Todo comenzó el lunes 4 de julio de 2011 a la noche, alrededor de las 21, cuando familiares de Sánchez se acercaron hasta la vivienda, ya que durante todo el fin de semana no respondió los llamados telefónicos que le hacían.

Los hermanos del peluquero se encontraron con todas las luces apagadas, pero les llamó la atención que la motocicleta de Sánchez estaba estacionada. Golpearon insistentemente la puerta y al sospechar que algo malo ocurría, decidieron forzar una de las ventanas e ingresar a la vivienda. Se dirigieron al dormitorio y allí se encontraron con la macabra escena.

Al costado de la cama, sobre un gran charco de sangre y boca abajo estaba el estilista. Sorprendidos por el hallazgo, los familiares se comunicaron con el 911 y a los pocos minutos llegó la Policía.

El cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia. Los primeros resultados revelaron que la víctima fue asesinada a puñaladas.