El clásico partido Regional vs Nacional fue rememorado por egresados y alumnos

Como si se hubiesen introducido en una máquina del tiempo, en las canchas de fútbol y básquet del Centro de Educación Física Nº 17 las camisetas del colegio Nacional se reencontraron con las casacas de la escuela Regional. Esa competencia deportiva, que forma parte de la historia de ambos establecimientos, se rememoró ayer en el marco de la Copa Nacional por los 150 años del colegio “General San Martín”.

Se trató de la “I Copa Nacional”, una importante competición intercolegial deportiva que reunió a alumnos de varios establecimientos educativos. Además tuvo como momento culminante el encuentro entre egresados de la escuela normal “José Manuel Estrada” y del colegio nacional “General San Martín”.

“Es la primera vez que organizamos la Copa Nacional por el aniversario 150, y contamos con la participación de alumnos de la escuela Regional, colegio San José y Piragine Niveyro de Empedrado. Todos ellos participan de las competencias de fútbol, básquet vóley, cestoball, hockey, y ajedrez”, expresó a El Litoral la jefa del departamento de Educación Física del Colegio San Martín, Gisella Turturro.

En el Cef 17 durante la mañana una multitud de jóvenes (de las escuelas mencionadas) participó de los campeonatos deportivos, en un clima de recreación e intercambio de experiencias. Mientras que por la tarde las competencias fueron protagonizadas por los ex alumnos (de diferentes promociones) de la escuela Regional y Nacional, quienes revivieron los clásicos partidos de fútbol y básquet.

“La Copa Nacional por los 150 años del colegio fue un evento diseñado a solicitud e inquietud de profesores, ex profesores, alumnos, y ex alumnos, para rescatar las actividades deportivas que unen lazos entre las instituciones. Para los que cursamos en el Colegio, fue como volver al lugar en que durante cinco años hicimos educación física y realmente nos sentimos como en casa”, expresó a El Litoral el rector del Colegio Nacional Fabián Hamm.

En esa misma línea, el vicerrector de la escuela Regional, Rodolfo Maciel Castillo, destacó los lazos de fraternidad que unen a ambas instituciones centenarias. “Estamos sorprendidos por la participación, para nosotros al igual que para el colegio Nacional es un momento histórico. Creo que son dos instituciones que, como dos trenes que comparten la misma vía, vienen creciendo juntas. Siempre compartiendo experiencias, en esta oportunidad más que competencia, nos une un lazo de amistad que se renueva”.

Memoria

El evento deportivo forma parte de las actividades organizadas en el marco del festejo de los 150 años que el colegio Nacional cumplirá el próximo 2 de agosto y fue organizado con el objetivo de que los estudiantes conozcan, en primera persona, el clásico encuentro intercolegial.

Así lo indicó el vicerrector del colegio Nacional, Alejandro Maldonado, quien dijo: “Tal vez nuestros alumnos no conozcan la historia y la idea es que formen parte de ella. Por ese motivo, aprovechando el encuentro deportivo, en el cierre los ex alumnos van a rememorar los partidos históricos, tanto en fútbol como en básquet, entre ambos colegios. Agradecemos a los egresados que se contactaron y participaron”.

Resultados

A la hora de los resultados en lo que respecta al encuentro de egresados, precisaron que en básquet el Nacional obtuvo 24 puntos y la Regional 21; y en fútbol se llegó a un empate amistoso de 2 - 2.

“El encuentro concluyó con salutaciones y agradecimientos entre los jugadores de ambas instituciones y autoridades, y propuestas de continuar los encuentros. Realmente un despliegue espectacular y un esfuerzo singular que valió la pena con creces”, sintetizó Fabián Hamm.