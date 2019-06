La Cámara Electoral ratificó rechazo al planteo de nulidad de las elecciones en la comuna bellavistense

El Juzgado Civil y Comercial Nº 3, con competencia electoral, días atrás rechazó el amparo que habían presentado varios ediles de Bella Vista que pedían que se declarara la inexistencia, nulidad e inconstitucionalidad de las normas que avalan el llamado para renovar bancas municipales. Tal como publicó este diario, por un lado, el bloque de la oposición planteó la suspensión de los comicios previstos para mañana. Y, por el otro, desde la mesa directiva del legislativo aseguraron que no existían argumentos válidos para que no se votara.

Y si bien en el citado Juzgado resolvieron no conceder el recurso para anular los comicios, esa resolución fue apelada por los ediles que iniciaron el litigio.

Una presentación que, según pudo saber El Litoral, también fue rechazada ayer por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral. De esta forma, ratificó lo dispuesto en la instancia anterior.