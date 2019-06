Veto parcial a la ley de financiamiento político

El presidente Mauricio Macri, por medio de un decreto de necesidad y urgencia publicado en el Boletín Oficial, observó un tramo de la ley de financiamiento de los partidos políticos, sobre uno de los puntos referido a las restricciones que se fijaron para los aportantes.

En el decreto 388/19, firmado por Macri y todo su gabinete, sin embargo, aclara que “la medida que se propone no altera el espíritu” de la ley.

La observación se dio en el inciso “i” del artículo 5, donde establecía que los partidos políticos no podrían aceptar aportes o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren “imputadas en un proceso penal en trámite por cualquiera de las conductas previstas en la ley penal tributaria vigente o que sean sujetos demandados de un proceso en trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación por reclamo de deuda impositiva”. Fuentes oficiales explicaron que el Tribunal Fiscal de la Nación “es un organismo que recibe reclamos de los contribuyentes contra resoluciones dictadas por la Afip”, y aclararon que el contribuyente “no es el demandado sino el que demanda si cree que no le corresponde pagar un impuesto”.