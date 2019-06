La situación del servicio de transporte volverá a ser eje de debate en el concejo

Desde el bloque opositor en el Concejo Deliberante capitalino anticiparon que impulsarán proyectos con la intención de solicitar al Departamento Ejecutivo información respecto a la situación del servicio de transporte público de pasajeros.

Hace varios meses existe un conflicto entre los colectiveros y empresarios por el no cumplimiento de acuerdos salariales que ya se tradujo en jornadas de paro total, y en ese marco se habla de ayuda de parte del Estado provincial y municipal para sostener el sistema.

Los ediles del justicialismo señalaron que buscarán conocer una proyección “para saber cuál es la estabilidad del sistema”. También forma parte de este debate conocer detalles de los subsidios que están recibiendo efectivamente las concesionarias del servicio.

En los últimos días, como parte de esta problemática, trascendió la posibilidad de tratarse un nuevo incremento del boleto de colectivo. Integrantes del Simu señalaron a este medio que hasta el momento no hay convocatoria formal para tratar este tema.

Inclusive el jefe comunal salió al cruce y descartó que sea posible instrumentar un incremento este año, aunque no descartó que se trate.