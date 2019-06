Refuerzan la recomendación de higiene de manos ante enfermedades contagiosas

En algunas escuelas recomiendan el cuidado ante enfermedades que están prevaleciendo en esta época del año y al respecto la especialista y jefa de Infectología del Hospital Juan Pablo II, Andrea Gajo Gane, explicó a El Litoral que la mejor forma de prevención es la higiene de manos. Al igual que en otros años, esta vez adelantándose algunas semanas a lo que fue en el 2018, los pediatras están atendiendo muchos niños con enfermedades respiratorias y a la vez, a esta se suma otra totalmente diferente y a la que denominan enfermedad de manos, pies y boca.

Esta última tiene la característica de producir ampollas en estas partes del cuerpo, “es como una varicela localizada pero no tiene nada que ver con esta, es muy contagiosa y al pasar los días el niño se recupera”, explicó la infectóloga. “Esta no tiene nada que ver con la virosis respiratorias, solo están coexistiendo”, dijo y agregó que “no hay que cerrar el jardín, es muy común que aparezca”.

Por otra parte, respecto a las respiratorias sostuvo: “No se recomienda que cierren el jardín, estamos en una época de virosis y hay muchos casos de gripe, la mayoría de H1N1 pero la situación es normal, nada grave. La H1N1 es un tipo de Gripe A, tenés además la estacional y dos tipos de B”.

“El número de casos de gripe es normal en esta época del año sólo que esta vez se adelantó unas semanas. En cuanto a la enfermedad de manos, pies y boca es contagiosa y se da por contacto, por compartir juguetes, no por toser porque no causa tos, no tiene nada que ver con la virósica y es típica en niños chicos”, indicó.

La especialista remarcó que la prevención más efectiva es la higiene pero sobre todo el lavado de manos, luego de esto poner alcohol pero aclaró que este último no servirá sin antes usar el agua y el jabón. En este sentido, comentó que ésta medida es más efectiva que el cierre de los colegios.

Por su parte, la directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública de la Provincia, Angelina Bobadilla, sostuvo a este diario que “existen patologías diversas que pueden cursar pero no es nada nuevo”. A la vez, recordó que están disponibles las vacunas en las plazas Cabral y Vera además de los centros de vacunación de la provincia.