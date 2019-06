Scaloni puso en cancha a los once para el debut frente a Colombia

El técnico del seleccionado nacional, Lionel Scaloni, dio ayer claros indicios de tener la formación para el debut en la Copa América de Brasil del próximo sábado ante Colombia, en Salvador de Bahía, con Angel Di María, Germán Pezzella y Nicolás Tagliafico entre los titulares.

Scaloni paró en la práctica realizada en la víspera, ya con mayores exigencias tácticas que el lunes, un 4-4-2 elástico, que según las circunstancias puede transformarse en un 4-3-3, siendo clave en esa mutación el ingreso de Di María, que justamente no fue de la partida frente a Nicaragua el viernes pasado en San Juan.

En el segundo entrenamiento desarrollado en el complejo del club Vitória, la buena noticia es que no llovió y el técnico pudo perfilar el equipo titular. Esta idea de Scaloni de definir anticipadamente a los 11 que arrancarán la fase de grupos es valiosa para darle rodaje y aceitar el entendimiento entre sus integrantes en el día a día.

Así, el seleccionado alineó en el trabajo futbolístico un conjunto que bien podrá resonar en los parlantes del estadio Arena Fonte Nova, cuando se den a conocer las formaciones iniciales, con Franco Armani; Renzo Saravia, Pezzella, Nicolás Otamendi y Tagliafico; Giovani Lo Celso, Guido Rodríguez, Leandro Paredes y Di María; Lionel Messi y Sergio Agüero.

De esta manera se registraron tres cambios respecto del mencionado cotejo ante los nicaragüenses, con los ingresos de Pezzella (volvió a entrenar sin la mascarilla protectora que venía usando desde el 5 de mayo, cuando se fracturó el maxilar jugando por Fiorentina contra Empoli, por la liga italiana) por Juan Foyth, Tagliafico por Marcos Acuña y Di María por Matías Suárez.

La presencia de Acuña ante los centroamericanos fue una prueba que quiso realizar Scaloni, mientras que en los otros dos casos la decisión de preservar a Pezzella y Di María fue la de no arriesgarlos por cuestiones físicas.

Y en el caso de “Fideo”, por su propensión a repetir lesiones musculares cuando encara el trabajo con el seleccionado argentino, en algunos puntos quizá originadas en razones psicológicas, ya que el futbolista de París Saint Germain siente como pocos a su país, al punto de tener tatuada una bandera argentina en el gemelo derecho.

Pero con Di María en cancha la presencia de Acuña no se tornaba conveniente, ya que por el sector izquierdo hacía falta un lateral más posicional, y por eso Tagliafico volvió a la titularidad de la que ya supo disfrutar durante el Mundial de Rusia bajo la tutela de Jorge Sampaoli.