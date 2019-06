Los Pumitas vencieron a Francia y clasificaron a las semifinales

Alegría. Los jugadores argentinos festejan uno de los cinco tries convertidos ayer en Rosario.

El seleccionado argentino de rugby sub-20 consiguió ayer un resonante triunfo sobre su par de Francia, último campeón, por 47-26, que le permitió instalarse en las semifinales del Mundial de la categoría que se celebra en Rosario y Santa Fe.

El conjunto albiceleste, que esta vez tuvo en el banco sin poder acumular minutos al correntino Jerónimo Gómez Vara, alcanzó una amplia victoria que le posibilitó asegurarse el primer puesto de la zona A, con 11 unidades, las mismas que logró su par galo, que también quedó entre los cuatro mejores del certamen.

El partido se jugó en el Hipódromo de la ciudad de Rosario y ya al término del primer período, Los Pumitas se imponían holgadamente por 34-7.

Los conducidos por José Pellicena habían arrancado el torneo con una derrota ante Gales (25-30) y se recuperaron luego con un contundente éxito frente a Islas Fiji (41-14).

Los Pumitas arrancaron el partido con intensidad y determinación. Ya a los tres minutos, un penal de Joaquín de la Vega Mendía abrió la cuenta y antes del cuarto de hora inicial, el marcador ya arrojaba un convincente 17-0, con sendos tries del pilar Thomas Gallo y del medio scrum Gonzalo García.

Argentina continuó machacando el ingoal adversario y arribó al final del primer tiempo con un 34-7 que parecía lapidario.

En la segunda mitad, Francia apostó a la realización de tres modificaciones de movida como para neutralizar los poderosos embates del elenco argentino. De a poco, el campeón mundial vigente recompuso las líneas, se atrevió a jugar seguido en campo rival y así llegó a marcar cuatro tries, lo que permitió sumar punto bonus.

Los Pumitas habían desactivado cualquier chance de aproximación del conjunto francés, con un try de Juan Pablo Castro, back y capitán del equipo, convertido por Nicolás Roger (30 minutos).

De esta manera, el equipo argentino jugará el lunes ante Australia (ganador de la zona B) en una de las semifinales, mientras que la otra será el choque entre Sudáfrica (primero en la C)-Francia.

Un paso adelante

“El aplomo y el peso que tuvo en la cancha el equipo fundamentalmente durante el primer tiempo fue clave”, sostuvo el Head Coach del seleccionado argentino, José Pellicena.

El técnico agregó que “las tarjetas rojas condicionaron el encuentro después, pero hubo situaciones muy positivas a nuestro favor que los chicos aprovecharon a la perfección. El plantel demostró día a día que estaba muy bien ante todo, desde el aspecto emocional. El equipo dio un paso adelante”.

Otros resultados

Los demás resultados de ayer por la tercera fecha de la zona clasificatoria fueron: Grupo A: Gales 44-Fiji 28 (en Ateneo Inmaculada de Santa Fe)

Grupo B: Italia 14-Irlanda 38 (en Santa Fe); Australia 33-Inglaterra 56 (en Rosario).

Grupo C: Georgia 17-Escocia 12 (en Rosario); Sudáfrica 25-Nueva Zelanda 17 (en Santa Fe).