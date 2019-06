Colectivos: la UTA analizará hoy los montos depositados por Ersa y no descartan un paro

Como consecuencia del paro de casi 36 horas que llevó a cabo la UTA, las empresas prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros efectuaron ayer el depósito de parte de los haberes adeudados, sin embargo, los montos no conformaron a los trabajadores, quienes hoy se reunirán en asamblea para analizar las cifras y posteriormente concurrirán a la empresa para remediar la situación y evitar en consecuencia una nueva medida de fuerza.

El paro en el servicio de transporte público de pasajeros que se inició el lunes y perduró hasta la tarde del martes se levantó como consecuencia de un acuerdo alcanzado entre la UTA y las empresas, las cuales ayer debían efectivizar el pago de algunos conceptos y en este contexto, en las primeras horas de la mañana, El Litoral al consultar al sector pudo saber que promediando las 11, todavía los depósitos no se habían realizado, situación que comenzó a intranquilizar a los trabajadores, quienes consideraban suspender el servicio si el dinero no era depositado.

Con el correr de las horas, el malestar en los trabajadores se fue acrecentando y los rumores de un nuevo paro que se iniciaría a partir de las 18 comenzaron a circular en las redes sociales, y marcaron un posible quiebre del acuerdo forzado y alcanzado con la empresa el día martes, luego de los incidentes que implicaron balas de goma, gases lacrimógenos y varios heridos e incluso niños agredidos.

Y ante este panorama y la falta de respuesta de los representantes de la UTA, ya que tenían los teléfonos apagados, El Litoral consultó sobre la situación al representante del grupo Ersa y directivos de la Setup, Javier Harfuch, quien informó que “los trabajadores cobraron hoy (por ayer) lo acordado como estaba previsto y firmado”.

Mientras que en relación a una medida de fuerza, Harfuch negó conocimiento alguno. No obstante, la posibilidad de un nuevo paro cobraba más fuerza con el correr de la horas, y ante este contexto complicado que comenzaba a avisorarse, El Litoral al consultar nuevamente por la tarde a los trabajadores pudo saber que promediando las 15 se habilitó el dinero en los cajeros, pero que los depósitos efectuados oscilaban desde los $1.500 hasta los $5.000 y contados casos llegaban a los $6.000, montos inferiores a los esperados, y que causaron incertidumbre ante las grandes diferencias y la falta de definición de los conceptos correspondientes a cada ítem.

“No entendemos por qué hay tanta diferencia en los pagos y tampoco tenemos claro qué es lo que se abonó. Mañana nos reuniremos a las 9 en la sede gremial con el Secretario General, Rubén Suarez, para que nos brinde detalles del acuerdo. Posteriormente concurriremos a la empresa, en caso de que sea necesario para que se remedie la situación o de lo contrario volveremos a reunirnos en asamblea y lo resolveremos”.

Se debe señalar que en el marco de la conciliación obligatoria, dictada por la Subsecretaría de Trabajo y a pedido de las firmas, los trabajadores vienen manteniendo encuentros con los representantes de la firma y hasta el momento los resultados han sido adversos, por lo que desacataron la última convocatoria y la medida de fuerza fue declarada ilegal. Además en este contexto, se debe tener presente que en medio de la medida de fuerza unos 20 trabajadores recibieron una carta documento de despido, notificación que habría quedado sin efecto luego del acuerdo y los días de paro no se descontarían y serían considerados como francos o vacaciones.