Cambio de director y despido de dos agentes, tras presunto robo de una moto del corralón

La Municipalidad de Gobernador Virasoro adoptó una serie de medidas después de que una persona denunciara que desapareció del corralón su moto, que había sido retenida en un operativo de tránsito. A partir del citado hecho que está siendo investigado por la Justicia, fue removido del cargo un director, mientras que dos agentes fueron despedidos. Además, aseveraron que la Comuna pedirá ser querrellante en la causa.

Consultado sobre el tema, el intendente Emiliano Fernández comentó a El Litoral que días atrás una ciudadana concurrió al Juzgado de Faltas. Allí, abonó la multa por una infracción que había cometido y que fue precisamente el motivo por el cual le retuvieron su moto.

Con el comprobante en mano, luego se dirigió al corralón municipal a fin de retirar su rodado.

Pero ahí surgió el problema porque el mencionado medio de movilidad no estaba. Ante esta situación, realizó una denuncia y, por ello, la Justicia comenzó a investigar qué sucedió.

Como resultado de las averiguaciones realizadas, estarían imputados dos agentes municipales. Ambos eran personal contratado, y uno de ellos oficiaba de coordinador precisamente de los operativos. “Considerando la gravedad de la situación y para que no se termine poniendo en duda el trabajo de los demás agentes que sí cumplen adecuadamente sus tareas, se resolvió despedir a quienes están, en un principio, imputados en este caso”, afirmó el Jefe comunal. Mientras que la persona que estaba al frente de la Dirección de Tránsito es personal permanente. Por lo que, al menos por ahora, fue transferido a otra área. Así lo indicó Fernández.

Tras lo cual precisó que la citada Dirección ahora quedó a cargo de Francisco Riquelme. “En realidad, él ya se estaba desempeñando en Defensa Civil, así que ahora lo que hicimos fue fusionar las dos áreas”, aclaró.

Luego, anticipó que en breve “nos constituiremos en querellante porque el Municipio también está siendo damnificado por el accionar de dos o tres personas”.

En este punto, señaló que “en el caso de la ciudadana afectada, el Municipio se hizo cargo y le entregó una nueva moto”.

No obstante, acotó, que la Policía ya encontró el rodado sustraído, pero “desarmado”.

Procedimiento

Además de las medidas citadas, Fernández manifestó que se cambiará el procedimiento tanto de ingreso como de egreso de los rodados que se retiren de la vía pública durante un operativo de tránsito. “En realidad, cada vez que, por ejemplo, se traen las motos, como también cuando las retiran los propietarios, debería estar un representante del Juzgado de Faltas. Hace varios años, ese procedimiento solo se realiza con la participación de inspectores”, comentó el intendente. Al mismo tiempo, aseveró que “eso también se modificará y se exigirá la presencia de un oficial judicial para ese tipo de actividades”.