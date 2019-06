Madre reclamó ante un rechazo a la internación de su hijo por abuso de sustancias

Una de las representantes de Madres en Lucha reclamó ante este medio la internación de un chico de 17 años en el Hospital de Salud Mental “San Francisco de Asís” que fue negada a los padres por personal sanitario. La mamá de este joven expresó que “el negar la internación es un caso de abandono de persona” y ante esta situación, la licenciada Graciela Pianalto, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, explicó que hay varios dispositivos y que “la internación es el último recurso”.

“Mi hijo quería internarse por voluntad propia y no le permitieron, dijeron que debía venir en muy mal estado para lograr esto. Me pidieron además que lleve una orden judicial, en el Hospital Escuela lo atendieron por una fractura en un brazo que se hizo en una pelea (no quedó internado). Estuve toda la tarde esperando respuestas pero sólo me ofrecieron internación ambulatoria y esto a él no le sirve”, sostuvo la mamá del joven, Felipa Mello, a El Litoral.

A la vez, insistió en que le pidieron “un papel del juzgado con la autorización para internarse”. “Hoy (por ayer) mi hijo se queda en la casa del padre y es muy probable que se escape para volver a drogarse, por eso, si él está pidiendo internarse no entiendo por qué no lo ayudaron”, dijo.

Respecto a la opción de internación ambulatoria, relató que “no sirve porque ya hizo y no le ayudó”. “Tengo un lugar para internarse en el Chaco pero me piden que esté limpio y para ello debe internarse”, señaló.

Ante esta situación, Pianalto explicó a El Litoral: “Hay distintos dispositivos para el tratamiento, puede hacer consultorio externo, centro de día, una internación breve que implica desintoxicación y después comunidad terapéutica. Es cierto que es importante la voluntad del paciente para la internación pero la internación se hace si es necesario y eso lo evalúa un equipo interdisciplinario. Se evalúa qué es lo más conveniente para el paciente y la familia, estos dos últimos están muy relacionados”.

“Hay un imaginario social que piensa que la internación es una caja mágica y que pondrán a su hijo y sin apoyo familiar saldrá bien. Para que la persona se interne debe haber un familiar que lo acompañe, no se puede dar un tratamiento sin acudir a la familia. El equipo evalúa cuál es el dispositivo adecuado, la internación depende de varias cosas. Cuando nos ponemos a investigar algunos casos sucede muchas veces que ya estuvo internado varias veces, que el mismo familiar firma el alta voluntaria o que quieren internar al hijo como castigo. La internación no es un fantasma para asustar al hijo, es un de los últimos recursos terapéuticos, se da cuando han pasado varias situaciones, se tuvo que pasar por varios dispositivos”, precisó Pianalto a este diario.

Respecto a la internación ambulatoria, explicó que es una estrategia para implicar a la familia y que sea responsable de esa persona. También contó que hubo casos “donde pedíamos que acompañen al hijo y decían que no podían porque debían trabajar”.

“En la capital hay centros importantes que ayudan en estos casos. Es fundamental saber que el problema del consumo de sustancias no es el problema en sí, sino el síntoma de otro problema detrás del consumo que llevó al joven o al adulto mayor a pasar por esto. Por eso es importante evaluar de manera integral”, explicó y recordó el centro que está ubicado en el barrio Independencia al que llaman “La casa azul”. Además de “los centros dependientes de Salud Pública donde pueden pedir asesoramiento antes de llegar a la internación”.