Se retira Rozas, jefe de senadores radicales

El jefe del bloque radical del Senado, Angel Rozas, anunció que no buscará la reelección en su banca en octubre, y que dejará la vida política pública el 10 de diciembre, según informó a través de un comunicado.

Rozas, quien comparte desde 2017 la conducción del interbloque Cambiemos con su correligionario Luis Naidenoff, fue dos veces gobernador del Chaco, presidente del Comité Nacional de la UCR, diputado provincial y nacional.

Chaco es una de las ocho provincias que deberá renovar bancas a fin de año. Los otros dos senadores cuyo actual mandato vencen en diciembre son los peronistas Inés Pilatti y Eduardo Aguilar.

“Quiero poner de manifiesto mi decisión irrevocable de no postularme para un nuevo período como Senador Nacional. Después de casi 40 años ininterrumpidos de militancia activa, entiendo haber concluido una etapa de mi vida, por lo que he resuelto no participar por motivos estrictamente personales”, señaló Rozas.

En ese sentido, reconoció “la necesidad de reanimar y vivificar la acción política con el aire fresco de la renovación que las buenas prácticas de la democracia exigen”.