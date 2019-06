Eligen mañana gobernadores de Santa Fe, San Luis, Tierra del Fuego y Formosa

En el octavo domingo electoral del año, las elecciones de mañana estarán marcadas por las aspiraciones reeleccionistas de los mandatarios, en especial en el caso de Insfrán que buscará su séptimo mandato en Formosa, y por la fuerte disputa entre los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá que, por primera vez desde el regreso de la democracia, competirán en listas separadas por la gobernación de San Luis.

En Formosa, donde está permitida la reelección indefinida, Insfrán intentará seguir en el gobierno que encabeza desde hace casi 24 años en una fórmula por el Frente para la Victoria que integró con el diputado provincial Eber Solis, quienes -según fuentes partidarias- esperan cosechar "el triunfo más grande" de la historia local.

En ese distrito, Insfrán ganó elecciones con más del 70 por ciento de los votos en la última década.

El principal contrincante de Insfrán será el debutante Adrián Bogado, un dirigente del peronismo disidente e hijo del ex gobernador Floro Bogado, quien se presentará junto al presidente del PAMI local, Ivan Kaluk, con la Confederación Frente Amplio Formosa, una alianza de justicialistas, UCR, Pro, Mid, partido Fe, Acción Nativa y Autonomista.

En tanto, en Santa Fe -el distrito con mayor cantidad de habitantes para las elecciones de este domingo-, el Partido Socialista intentará mantenerse al frente de la provincia que gobierna desde 2007 con una nueva postulación del diputado y ex mandatario Antonio Bonfatti.

El Frente Progresista Cívico y Social, la denominación formal del socialismo santafesino, se enfrentará mañana al peronista Omar Perotti, que competirá con su Frente Juntos, y al representante de Cambiemos, el radical José Corral, por la alianza Vamos Juntos.

En San Luis, en tanto, la disputa entre los hermanos Rodríguez Saá, que se enfrentarán en las elecciones provinciales por dos líneas distintas del peronismo, dejaba en el medio de la contienda a un ex aliado de Cambiemos, el ex mandatario Claudio Poggi, con grandes posibilidades de sumar votos ante la fuerte división de los jefes peronistas.

El gobernador Alberto Rodrìguez Saá buscará su tercer mandato con el Frente Unidad Justicialista en una fórmula en la que irá acompañado por el ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Eduardo Mones Ruiz, mientras su hermano el senador Adolfo Rodríguez Saá competirá con el Frente Juntos por la Gente y el senador Poggi lo hará con el frente San Luis Unido, con el intendente Daniel Ponce como candidato a vice.

En Tierra del Fuego, a su vez, algo más de 130 mil ciudadanos tendrán que definir si le otorgan la reelección a la gobernadora Rosana Bertone, afín al kirchnerismo pero con buen diálogo con la Casa Rosada, o si optan por Gustavo Melella, el intendente de Río Grande que se presenta por Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (Forja) o avalan a Juan Rodríguez, referente de cambiemos con el frente Ser Fueguino.