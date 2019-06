Los destinos europeos más visitados en 2019

Una gran cantidad de viajeros sigue apostando por los destinos europeos para sus próximas vacaciones. Desde las ciudades más conocidas hasta los rincones más exóticos, lo cierto es que el Viejo Continente nunca deja indiferente a nadie. Las oportunidades turísticas que ofrece están especialmente indicadas para todo tipo de público.

Razones para visitar Madrid

Madrid es uno de los principales destinos turísticos en Europa. En este 2019 hay una gran cantidad de razones para visitar la capital de España. Desde la pasada edición de la Final de la Champions League hasta la celebración del Bicentenario del Museo del Prado, el Año Lorca o el Centenario del Metro de Madrid.

Una de las actividades más interesantes en esta ciudad es volar en globo en Madrid. Una experiencia única y fascinante con vuelos para un pasajero, para parejas o para grupos. Esta aventura permite sobrevolar diversos parajes para disfrutar de las vistas y de un viaje totalmente original y diferente.

Portugal, World Travel Awards

A finales del 2018, Portugal obtuvo el premio al Mejor Destino del Mundo según los World Travel Awards. Una distinción más que relevante (algo así como los Oscar del Turismo) y que sitúa al país luso como viaje de referencia para este 2019. Lisboa, Oporto, la región del Algarve o Madeira son algunos de los destinos portugueses más visitados este año.

Para recorrer Portugal, nada mejor que disponer de un coche de alquiler con Liligo. Este motor de búsqueda está especialmente indicado para aquellos viajeros que estén buscando no solo un coche para alquilar, sino también un vuelo, un hotel o algún viaje. La manera más fácil de obtener un buen coche de alquiler y al mejor precio.

Islandia sorprendente

Si hay un país europeo que ha experimentado un auge turístico en los últimos años, ese es Islandia. Conocida como la Isla de Hielo y Fuego, es un lugar repleto de hermosos paisajes, una naturaleza sorprendente y una cultura que llama poderosamente la atención. No en vano, Islandia es el país más joven del mundo en términos geológicos.

La mejor manera de recorrer Islandia es a través de la empresa IslandiaCar. Una agencia que no solo brinda el mejor coche para adentrarse por este país, sino que ofrece el asesoramiento necesario para perderse por las carreteras islandesas. Además, al reservar un coche se pueden obtener descuentos en alojamientos, actividades, restaurantes, etc.

Budapest, capital de Hungría

Según los lectores de la revista Traveler, una de las más especializadas en el sector viajes, el mejor destino europeo para visitar en este 2019 es Budapest. La capital de Hungría es una de las ciudades más hermosas del Viejo Continente. Separada en dos por el río Danubio, es un lugar que no solo sorprende por su patrimonio histórico y artístico.

Budapest está considerada también una de las ciudades con mejor calidad de vida en Europa. Son millones los turistas que se acercan cada año a visitarla y disfrutar de grandes atractivos como el Palacio Real, el Puente de las Cadenas, el Parlamento de Budapest, el Bastión de los Pescadores o el Barrio Judío.

Cualquiera de los destinos anteriores es una magnífica propuesta para una escapada de unos días por Europa. Además, no es necesario gastar mucho dinero, ya que son países que se pueden visitar de forma económica. Precisamente, al estar entre los más destacados de este 2019 cuentan con numerosas ofertas de viaje. Disfrutar de unos días de descanso en Madrid, Portugal, Islandia o Budapest puede resultar ideal para escapar de la rutina del día a día. La solución perfecta para recargar pilas y volver con más energía que nunca.

