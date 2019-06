Taragüy ganó y clasificó a semifinales

Fernando Barreto

En el regreso de la actividad del Torneo Regional NEA de rugby, Taragüy logró ayer un claro triunfo sobre Regatas Resistencia 43 a 23 y esto le permitió clasificarse de manera anticipada a las semifinales. El partido que se jugó en Corrientes correspondió a la décima segunda fecha del certamen.

Taragüy definió su compromiso en el primer tiempo donde encontró muchas ventajas para anotar cada vez que liberó la pelota de las formaciones y buscó el juego desplegado para llegar en cinco oportunidades al ingoal contrario.

Por su parte, Regatas tuvo muchos inconveniente para cubrir los espacios, principalmente cuando el rival movió la pelota de punta a punta y las coberturas siempre llegaron tarde. Desde el inicio, Taragüy mostró una clara vocación ofensiva. Atacó constantemente, utilizando todo el ancho de la cancha. Los pases de manos hicieron que la pelota vaya de una punta a la otra desacomodando la estructura chaqueña. Por ese camino llegó el primer try que fue autoría del fullback Agustín De la Vega.

Sin embargo, casi de manera inesperada, Regatas se encontró con la paridad y después pasó a ganar el encuentro.

Facundo Quiñones sorteó varios tackles por el sector izquierdo y permitió que su equipo se instale en campo rival, cerca de la zona de anotación. Allí tuvo un par de penales que optó por jugarlos en el scrum. De esa formación, se levantó Lucas Harispe que apoyó el try chaqueño.

La puntería de Marcelo Miño, primero, le permitió igualar el marcador (con la conversión) y después le dio ventaja a su equipo (penal desde la mitad de la cancha).

Pese a estar en abajo en el marcador, Taragüy no cambió su libreto, apostó a jugar lejos de las formaciones y por las puntas llegaron las nuevas conquistas. Matías Chiama por el sector izquierdo y Maximiliano Martínez Córdoba por el derecho fueron imparables para sus marcadores.

Cada uno de los wines anotó dos tries como resultado de buenas combinaciones, con varios pases y con intervención de muchos jugadores hasta que aparecieron los huecos para terminar de desnivelar.

En el medio de estas conquistas, Marcelo Miño mostró su puntería al buscar la H y sumó un nuevo penal que había dejado adelante a su equipo de manera transitoria 13 a 12, claro que el período inicial terminó favorable a Taragüy 29 a 13.

La segunda parte del encuentro tuvo un trámite diferente dado que Taragüy se sintió muy cómodo, sobre todo después del tercer try personal de Martínez Córdoba a los dos minutos, y que Regatas desnudó sus limitaciones a la hora de intentar atacar.

El tanteador varió con dos tries, uno para Taragüy (lo apoyó Marcos Palma) y otro para Regatas (lo anotó Aguilera Chávez).

Taragüy consiguió otra muy buena victoria, y cuando restan dos fechas para concluir la etapa clasificatoria ya se aseguró un lugar en las semifinales del Regional.