Comienzo con ausencias para el DT Beccacece

Independiente inauguró el ciclo técnico de Sebastián Beccacece con un primer entrenamiento que tuvo 26 profesionales y ausencias notorias por distintas razones en el predio deportivo de Villa Domínico.

Antes de salir al campo de entrenamiento, el ex Defensa y Justicia fue presentado al plantel por el presidente del club, Hugo Moyano, y el secretario Héctor Maldonado.

Independiente volvió de las vacaciones todavía sin refuerzos y con bajas por la participación de tres jugadores en la Copa América de Brasil: el arquero uruguayo Martín Campaña, el mediocampista chileno Pablo Hernández y el delantero paraguayo Cecilio Domínguez.

Tampoco asistieron el uruguayo Gastón Silva, autorizado a realizar trámites personales; ni otros tres futbolistas que no seguirán en el club: los defensores Emmanuel Brítez y Guillermo Burdisso más el delantero Ezequiel Cerutti.

Las caras nuevas de la jornada fueron Lucas Villalba, Lucas Albertengo y Domingo Blanco, que retornaron de diversos préstamos y serán evaluados por el DT. Blanco cuenta con ventaja porque fue parte del plantel de Defensa y Justicia que se clasificó subcampeón en la pasada Superliga con el ex colaborador de Jorge Sampaoli en el banco.

Los jugadores de Independiente que trabajaron ayer fueron: Milton Alvarez, Gonzalo Rehak y Renzo Bacchia (arqueros); Villalba, Nicolás Figal, Alan Franco, Sergio Barreto, Juan Sánchez Miño, Fabricio Bustos y Gonzalo Asís (defensores); Francisco Silva, Nicolás Domingo, Fernando Gaibor, Diego Mercado, Pablo Pérez, Blanco y Carlos Benavídez (mediocampistas); Martín Benítez, Gastón Togni, Alan Velasco, Albertengo, Silvio Romero, Mauro Molina, Jonathan Menéndez, Gonzalo Verón y Francisco Pizzini (delanteros).

Por otra parte, los futbolistas Julián Vitale, Nicolás Messiniti, Ezequiel Denis, Leonel Alvarez y Brian Gauna trabajaron apartados del grupo porque no serán tenidos en cuenta por el nuevo director técnico.

Refuerzo en Racing

El mediocampista David Barbona se someterá hoy a la revisión médica de rigor y pasará a convertirse en el segundo refuerzo de Racing, último campeón de la Superliga de fútbol.

El volante, de 24 años, llegará a la entidad de Avellaneda, procedente de Atlético Tucumán, que -finalmente- no tendrá como compensación el pase de dos jugadores de la Academia.

Racing pagará por el 50 por ciento de la ficha del jugador que realizó divisiones inferiores en Nueva Chicago, cerca de 950 mil dólares. En cambio, el nuevo acuerdo estableció que ni Augusto Lotti (jugó para Unión de Santa Fe la última Superliga) ni Yonathan Cabral (que continuará en Atlético Tucumán) ingresarán en la operación.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet ya tiene dos caras nuevas para la próxima campaña, ya que anteriormente se había integrado el volante paraguayo Matías Rojas, quien llegó desde Defensa y Justicia.