Esperan datos sobre el sistema de licencia de conducir por puntos

Tras la reunión del Consejo Federal de Seguridad Vial, 17 provincias que participaron firmaron la iniciativa para aplicar el sistema de licencia de conducir por puntos en todo el territorio argentino, pero desde la Comuna informaron que la Agencia Nacional todavía no remitió información sobre la propuesta y que la adhesión a la misma lo determinará el Concejo Deliberante.

Ante la propuesta que otorga a cada licencia un total de 20 puntos que se pueden ir perdiendo si se cometen infracciones de tránsito, El Litoral consultó sobre el sistema de puntos al subsecretario de Tránsito, Juan Acinas, quien indicó que “hasta el momento a la Comuna y al Centro Emisor de Licencias de conducir (CEL), la Agencia Nacional de Seguridad Vial no ha remitido información sobre el sistema de licencia de conducir por puntos, sólo hay comentarios que circulan”.

En cuanto a la posible adhesión de la ciudad al sistema de puntos, el funcionario comunal indicó que “la iniciativa seguramente será evaluada y la adhesión o no a la propuesta la definirá el Concejo Deliberante, ya que este tipo de cuestiones deben aprobarse por ordenanza”.

Vale considerar que los descuentos de puntos dependerán de la gravedad de la infracción, pero los mismos quedarán sin efecto a los dos años de haberse efectuado, siempre que el conductor no haya alcanzado los cero puntos durante ese período. En ese caso, se castigará con la inhabilitación para conducir por 60 días.

Una vez cumplido ese período, el conductor recibirá nuevamente los 20 puntos originales.